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В Кировской области задержали бывшего бойца "Вагнера" за убийство женщины - РИА Новости, 30.03.2023
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21:11 30.03.2023 (обновлено: 21:13 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/ubiystvo-1861983906.html
В Кировской области задержали бывшего бойца "Вагнера" за убийство женщины
В Кировской области задержали бывшего бойца "Вагнера" за убийство женщины - РИА Новости, 30.03.2023
В Кировской области задержали бывшего бойца "Вагнера" за убийство женщины
Молодой мужчина задержан за убийство 85-летней женщины в Кировской области, по информации местных СМИ, речь идет о бывшем заключенном Иване Россомахине,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:11
2023-03-30T21:13
происшествия
кировская область
евгений пригожин
следственный комитет россии (ск рф)
вятские поляны
чвк "вагнер"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Молодой мужчина задержан за убийство 85-летней женщины в Кировской области, по информации местных СМИ, речь идет о бывшем заключенном Иване Россомахине, принимавшем участие в спецоперации по контракту с ЧВК "Вагнер". Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что группа готова содействовать правоохранителям в ситуациях, связанных с их бойцами, и призвал сообщать о случаях их агрессивного или вызывающего поведения. Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Кировской области, в Вятских Полянах был задержан молодой человек, обвиняемый в убийстве 85-летней женщины. Фамилию задержанного в региональном СУСК не назвали. По версии следствия, 29 марта в городе Вятские Поляны 28-летний обвиняемый, находясь в доме 85-летней потерпевшей, в ходе ссоры нанес ей колото-резаные раны головы и тела. От полученных травм женщина скончалась на месте. Городской телеканал Вятских Полян "ВП-ТВ" показал сюжет о ранее судимом за убийство жителе села Новый Бурец Иване Россомахине, который вернулся на родину и держал в страхе односельчан, угрожая им расправой и круша автомобили топором. В сюжете демонстрируются кадры встречи с обеспокоенными жителями начальника полиции района Вадима Варанкина, который рассказал, что у мужчины, по его словам, заключен контракт с ЧВК "Вагнер", а домой он приехал на время отпуска. Полицейский заявил, что после административного ареста устроивший дебош Россомахин будет выдворен из села. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что Россомахин убил пожилую женщину в Вятских Полянах. Между тем пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала заявление основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина о случившемся. "По поводу Ивана Россомахина, очень плохо, что он совершил преступление. И, безусловно, мы готовы содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца. На будущее, конечно, если человек ведет себя агрессивно или вызывающе или есть какой-то риск, особенно если он из категории бывших заключенных, необходимо нам сообщать. Мы пришлем свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберем и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию", - приводятся в сообщении слова Пригожина. Он также отметил, что "за все время из тысяч тех, кто вышел, – всего 20 преступлений".
https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html
https://ria.ru/20230120/moshennichestvo-1846167704.html
кировская область
вятские поляны
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происшествия, кировская область, евгений пригожин, следственный комитет россии (ск рф), вятские поляны, чвк "вагнер"
Происшествия, Кировская область, Евгений Пригожин, Следственный комитет России (СК РФ), Вятские Поляны, ЧВК "Вагнер"
В Кировской области задержали бывшего бойца "Вагнера" за убийство женщины

В Кировской области задержали бывшего бойца "Вагнера" за убийство пенсионерки

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Молодой мужчина задержан за убийство 85-летней женщины в Кировской области, по информации местных СМИ, речь идет о бывшем заключенном Иване Россомахине, принимавшем участие в спецоперации по контракту с ЧВК "Вагнер". Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что группа готова содействовать правоохранителям в ситуациях, связанных с их бойцами, и призвал сообщать о случаях их агрессивного или вызывающего поведения.
Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Кировской области, в Вятских Полянах был задержан молодой человек, обвиняемый в убийстве 85-летней женщины. Фамилию задержанного в региональном СУСК не назвали.
Кадры задержания стрелка из Вятских Полян. Видео Росгвардии
В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна
15 марта, 15:50
По версии следствия, 29 марта в городе Вятские Поляны 28-летний обвиняемый, находясь в доме 85-летней потерпевшей, в ходе ссоры нанес ей колото-резаные раны головы и тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.
«
"Молодой человек задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Городской телеканал Вятских Полян "ВП-ТВ" показал сюжет о ранее судимом за убийство жителе села Новый Бурец Иване Россомахине, который вернулся на родину и держал в страхе односельчан, угрожая им расправой и круша автомобили топором. В сюжете демонстрируются кадры встречи с обеспокоенными жителями начальника полиции района Вадима Варанкина, который рассказал, что у мужчины, по его словам, заключен контракт с ЧВК "Вагнер", а домой он приехал на время отпуска. Полицейский заявил, что после административного ареста устроивший дебош Россомахин будет выдворен из села. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что Россомахин убил пожилую женщину в Вятских Полянах.
Между тем пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала заявление основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина о случившемся. "По поводу Ивана Россомахина, очень плохо, что он совершил преступление. И, безусловно, мы готовы содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца. На будущее, конечно, если человек ведет себя агрессивно или вызывающе или есть какой-то риск, особенно если он из категории бывших заключенных, необходимо нам сообщать. Мы пришлем свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберем и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию", - приводятся в сообщении слова Пригожина.
Он также отметил, что "за все время из тысяч тех, кто вышел, – всего 20 преступлений".
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ПроисшествияКировская областьЕвгений ПригожинСледственный комитет России (СК РФ)Вятские ПоляныЧВК "Вагнер"
 
 
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