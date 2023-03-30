Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Турции высказался о санкциях против России - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 30.03.2023 (обновлено: 07:19 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861737223.html
Кандидат в президенты Турции высказался о санкциях против России
Кандидат в президенты Турции высказался о санкциях против России - РИА Новости, 30.03.2023
Кандидат в президенты Турции высказался о санкциях против России
Турции не следует повторять за Западом антироссийские санкции, в первую очередь, необходим диалог, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T07:12
2023-03-30T07:19
в мире
турция
россия
анкара (провинция)
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
мгимо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:717:2048:1869_1920x0_80_0_0_7e41b3c89ec3075bae92b167b186edc2.jpg
АНТАКЬЯ (Турция), 30 мар - РИА Новости. Турции не следует повторять за Западом антироссийские санкции, в первую очередь, необходим диалог, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции, член клуба "Валдай" и выпускник МГИМО Синан Оган. Кандидатура Огана выдвинута от альянса Ata. Высшая избирательная комиссия зарегистрировала Огана одним из четырех кандидатов на пост президента после того, как он смог собрать 100 тысяч голосов избирателей. "Мы не должны вести себя так, как раньше – как Запад сделает, так и мы. Нашим приоритетом будет Турция и регион: мы считаем регион нашим домом, и считаем, что внутренние дела можем урегулировать своими силами", - заявил Оган. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.
https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861729257.html
https://ria.ru/20230329/voyna-1861719963.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:525:2048:2061_1920x0_80_0_0_2c0e5c12597c3dc4f4a2afec93b6da99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, анкара (провинция), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мевлют чавушоглу, энтони блинкен, мгимо, народный альянс
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, МГИМО, Народный альянс
Кандидат в президенты Турции высказался о санкциях против России

Синан Оган: Турции не стоит повторять за Западом санкции против России

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАКЬЯ (Турция), 30 мар - РИА Новости. Турции не следует повторять за Западом антироссийские санкции, в первую очередь, необходим диалог, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции, член клуба "Валдай" и выпускник МГИМО Синан Оган.
Кандидатура Огана выдвинута от альянса Ata. Высшая избирательная комиссия зарегистрировала Огана одним из четырех кандидатов на пост президента после того, как он смог собрать 100 тысяч голосов избирателей.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Кандидат в президенты Турции осудил позицию Запада по конфликту на Украине
Вчера, 03:18
"Мы не должны вести себя так, как раньше – как Запад сделает, так и мы. Нашим приоритетом будет Турция и регион: мы считаем регион нашим домом, и считаем, что внутренние дела можем урегулировать своими силами", - заявил Оган.
«
"Что касается санкций – сначала я бы дал шанс миру. Мы думаем, что можем найти решение, встретившись как с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, так и с (Владимиром - ред.) Зеленским. Я бы сказал так: прежде чем вводить санкции, надо попытаться поговорить", - подчеркнул политик.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну против России
29 марта, 23:39
 
В миреТурцияРоссияАнкара (провинция)Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Мевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенМГИМОНародный альянс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала