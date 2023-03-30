https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861737223.html

Кандидат в президенты Турции высказался о санкциях против России

Кандидат в президенты Турции высказался о санкциях против России - РИА Новости, 30.03.2023

Кандидат в президенты Турции высказался о санкциях против России

Турции не следует повторять за Западом антироссийские санкции, в первую очередь, необходим диалог, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T07:12

2023-03-30T07:12

2023-03-30T07:19

в мире

турция

россия

анкара (провинция)

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

мгимо

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АНТАКЬЯ (Турция), 30 мар - РИА Новости. Турции не следует повторять за Западом антироссийские санкции, в первую очередь, необходим диалог, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции, член клуба "Валдай" и выпускник МГИМО Синан Оган. Кандидатура Огана выдвинута от альянса Ata. Высшая избирательная комиссия зарегистрировала Огана одним из четырех кандидатов на пост президента после того, как он смог собрать 100 тысяч голосов избирателей. "Мы не должны вести себя так, как раньше – как Запад сделает, так и мы. Нашим приоритетом будет Турция и регион: мы считаем регион нашим домом, и считаем, что внутренние дела можем урегулировать своими силами", - заявил Оган. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.

https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861729257.html

https://ria.ru/20230329/voyna-1861719963.html

турция

россия

анкара (провинция)

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в мире, турция, россия, анкара (провинция), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мевлют чавушоглу, энтони блинкен, мгимо, народный альянс