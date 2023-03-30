https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861729257.html

Кандидат в президенты Турции осудил позицию Запада по конфликту на Украине

Кандидат в президенты Турции осудил позицию Запада по конфликту на Украине - РИА Новости, 30.03.2023

Кандидат в президенты Турции осудил позицию Запада по конфликту на Украине

Позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая больше разжиганию конфликта, чем ее стабилизации, заявил РИА Новости кандидат в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T03:18

2023-03-30T03:18

2023-03-30T03:18

специальная военная операция на украине

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кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

мгимо

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АНТАКЬЯ, 30 мар – РИА Новости. Позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая больше разжиганию конфликта, чем ее стабилизации, заявил РИА Новости кандидат в президенты Турции, выпускник МГИМО, член дискуссионного клуба "Валдай" Синан Оган. Кандидатура Огана выдвинута от альянса Ata İttifakı, политик сумел собрать 100 тысяч голосов, необходимых для кандидатуры на пост главы государства. "В целом мы не считаем правильным подход вмешательства Запада в региональные кризисы. Мы увидели, к чему это привело в Ираке. Увидели снабжение оружием Рабочую партию Курдистана (РПК) со стороны США. В этой связи, на мой взгляд, позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая разжиганию конфликта, чем её стабилизации. Мы все должны погасить этот огонь", - сказал Оган. По его словам, все усилия должны быть направлены на прекращение конфликта. По его словам, Турция не должна вслепую стоять либо рядом с Россией, либо с Украиной, посредническая позиция Анкары правильна в этом отношении. "Турция - страна, которая стремится к миру в регионе. Считаю, что конфликт на Украине – удручающий, допускать который не надо было. Подчеркну, что поддерживаю принцип территориальной целостности стран. Это относится и к России, и к Украине. К сожалению, регион открыт вмешательствам извне. По мне, если у региональных стран есть какие-либо проблемы, их возможно решить на региональном уровне. Например, если есть проблемы у Турции и Сирии, необходимо решение при посредничестве России. Если есть проблемы России и Украины - при посредничестве Турции", - сказал политик. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.

https://ria.ru/20230329/voyna-1861719963.html

https://ria.ru/20230329/vizit-1861718888.html

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в мире, украина, турция, россия, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, мгимо, народный альянс