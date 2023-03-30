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Кандидат в президенты Турции осудил позицию Запада по конфликту на Украине - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:18 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861729257.html
Кандидат в президенты Турции осудил позицию Запада по конфликту на Украине
Кандидат в президенты Турции осудил позицию Запада по конфликту на Украине - РИА Новости, 30.03.2023
Кандидат в президенты Турции осудил позицию Запада по конфликту на Украине
Позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая больше разжиганию конфликта, чем ее стабилизации, заявил РИА Новости кандидат в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T03:18
2023-03-30T03:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
россия
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
мгимо
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АНТАКЬЯ, 30 мар – РИА Новости. Позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая больше разжиганию конфликта, чем ее стабилизации, заявил РИА Новости кандидат в президенты Турции, выпускник МГИМО, член дискуссионного клуба "Валдай" Синан Оган. Кандидатура Огана выдвинута от альянса Ata İttifakı, политик сумел собрать 100 тысяч голосов, необходимых для кандидатуры на пост главы государства. "В целом мы не считаем правильным подход вмешательства Запада в региональные кризисы. Мы увидели, к чему это привело в Ираке. Увидели снабжение оружием Рабочую партию Курдистана (РПК) со стороны США. В этой связи, на мой взгляд, позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая разжиганию конфликта, чем её стабилизации. Мы все должны погасить этот огонь", - сказал Оган. По его словам, все усилия должны быть направлены на прекращение конфликта. По его словам, Турция не должна вслепую стоять либо рядом с Россией, либо с Украиной, посредническая позиция Анкары правильна в этом отношении. "Турция - страна, которая стремится к миру в регионе. Считаю, что конфликт на Украине – удручающий, допускать который не надо было. Подчеркну, что поддерживаю принцип территориальной целостности стран. Это относится и к России, и к Украине. К сожалению, регион открыт вмешательствам извне. По мне, если у региональных стран есть какие-либо проблемы, их возможно решить на региональном уровне. Например, если есть проблемы у Турции и Сирии, необходимо решение при посредничестве России. Если есть проблемы России и Украины - при посредничестве Турции", - сказал политик. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.
https://ria.ru/20230329/voyna-1861719963.html
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в мире, украина, турция, россия, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, мгимо, народный альянс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Россия, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, МГИМО, Народный альянс
Кандидат в президенты Турции осудил позицию Запада по конфликту на Украине

Кандидат в президенты Турции Оган: позиция Запада по Украине слишком однобокая

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНТАКЬЯ, 30 мар – РИА Новости. Позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая больше разжиганию конфликта, чем ее стабилизации, заявил РИА Новости кандидат в президенты Турции, выпускник МГИМО, член дискуссионного клуба "Валдай" Синан Оган.
Кандидатура Огана выдвинута от альянса Ata İttifakı, политик сумел собрать 100 тысяч голосов, необходимых для кандидатуры на пост главы государства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну против России
Вчера, 23:39
"В целом мы не считаем правильным подход вмешательства Запада в региональные кризисы. Мы увидели, к чему это привело в Ираке. Увидели снабжение оружием Рабочую партию Курдистана (РПК) со стороны США. В этой связи, на мой взгляд, позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая разжиганию конфликта, чем её стабилизации. Мы все должны погасить этот огонь", - сказал Оган.
По его словам, все усилия должны быть направлены на прекращение конфликта.
«
"За основу должен быть взят принцип территориальной целостности стран. Необходимо уважение к территориальной целостности Украины. В ходе нашего правления Турция будет в хороших отношениях как с Россией, так и с Западом. Но при этом мы не намерены утверждать политику Запада в отношении разрешения региональных кризисов, наша позиция состоит в том, чтобы региональные кризиса разрешались внутри региона", - сказал политик.
По его словам, Турция не должна вслепую стоять либо рядом с Россией, либо с Украиной, посредническая позиция Анкары правильна в этом отношении.
"Турция - страна, которая стремится к миру в регионе. Считаю, что конфликт на Украине – удручающий, допускать который не надо было. Подчеркну, что поддерживаю принцип территориальной целостности стран. Это относится и к России, и к Украине. К сожалению, регион открыт вмешательствам извне. По мне, если у региональных стран есть какие-либо проблемы, их возможно решить на региональном уровне. Например, если есть проблемы у Турции и Сирии, необходимо решение при посредничестве России. Если есть проблемы России и Украины - при посредничестве Турции", - сказал политик.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию 27 апреля
Вчера, 23:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияРоссияКемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеМГИМОНародный альянс
 
 
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