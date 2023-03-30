https://ria.ru/20230330/trevoga-1861801472.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.03.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:11
2023-03-30T12:11
2023-03-30T12:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 11.40 по 12.00 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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в мире, одесская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу