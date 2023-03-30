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Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа, показал опрос - РИА Новости, 30.03.2023
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04:04 30.03.2023 (обновлено: 04:05 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/tramp-1861730689.html
Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа, показал опрос
Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа, показал опрос - РИА Новости, 30.03.2023
Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа, показал опрос
Бывший президент США Дональд Трамп, согласно опросу, лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах, более чем в два... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T04:04
2023-03-30T04:05
в мире
манхэттен
флорида
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, согласно опросу, лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах, более чем в два раза обходя ближайшего соперника - губернатора Флориды Рона Десантиса, сообщает телеканал Fox News. Уточняется, что Трампа в борьбе за республиканскую номинацию готовы поддержать 54% опрошенных, Десантиса только 24%, остальные вероятные кандидаты не набирают и 10%. В сообщении подчеркивается, что с февраля рейтинг Трампа вырос на 11%, а у Десантиса снизился на 4%. Телеканал связывает рост популярности бывшего президента с делом против него в суде Манхэттена. Опрос был проведен с 24 по 27 марта среди 1007 зарегистрированных избирателей по всей стране с помощью телефона или вживую, погрешность составляет 3-5%. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Она якобы получила крупную сумму денег за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование носит исключительно политический характер и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20230329/trump-1861559459.html
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в мире, манхэттен, флорида, сша, дональд трамп, рон десантис
В мире, Манхэттен, Флорида, США, Дональд Трамп, Рон Десантис
Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа, показал опрос

Fox News: Трампа готовы поддержать больше половины республиканцев

© AP Photo / Michael ConroyЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Michael Conroy
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, согласно опросу, лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах, более чем в два раза обходя ближайшего соперника - губернатора Флориды Рона Десантиса, сообщает телеканал Fox News.
Уточняется, что Трампа в борьбе за республиканскую номинацию готовы поддержать 54% опрошенных, Десантиса только 24%, остальные вероятные кандидаты не набирают и 10%.
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В сообщении подчеркивается, что с февраля рейтинг Трампа вырос на 11%, а у Десантиса снизился на 4%. Телеканал связывает рост популярности бывшего президента с делом против него в суде Манхэттена.
Опрос был проведен с 24 по 27 марта среди 1007 зарегистрированных избирателей по всей стране с помощью телефона или вживую, погрешность составляет 3-5%.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Она якобы получила крупную сумму денег за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование носит исключительно политический характер и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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В миреМанхэттенФлоридаСШАДональд ТрампРон Десантис
 
 
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