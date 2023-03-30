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У России появилась возможность прямой торговли с Африкой, заявили в МИД - РИА Новости, 30.03.2023
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18:08 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/torgovlya-1861934981.html
У России появилась возможность прямой торговли с Африкой, заявили в МИД
У России появилась возможность прямой торговли с Африкой, заявили в МИД - РИА Новости, 30.03.2023
У России появилась возможность прямой торговли с Африкой, заявили в МИД
В условиях специальной военной операции (СВО) у России появилась возможность заниматься прямой торговлей со странами африканского континента, а не через... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:08
2023-03-30T18:08
экономика
россия
африка
олег озеров
центральный дом журналиста
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В условиях специальной военной операции (СВО) у России появилась возможность заниматься прямой торговлей со странами африканского континента, а не через западные биржи, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции "Россия - Африка" Олег Озеров. "Мы начинаем масштабное сотрудничество с африканским континентом и переводим его на новые рельсы в условиях СВО, и в совершенно новой международной обстановке, в таких параметрах, которых никогда не было. Поскольку нам отрубили западные страны все возможности для взаимодействия, идет выработка новых форм сотрудничества, и я хочу сказать, что в конечном итоге произойдет совершенно не то, чего ожидал Запад, ведь в России он ожидал экономического коллапса, вышло много компаний, а сейчас происходит смещение этих компаний российскими. По факту, это способствует росту нашей экономики. То же самое с Африкой. Как сейчас эта ситуация выяснилась, вся торговля шла через западные биржи. Мы не покупали напрямую. А сейчас мы получили возможность прямой торговли с африканскими странами теми самими товарами, которые нам нужны, и теперь задача состоит в том, чтобы подойти к этому творчески и начать напрямую работать нашим компаниям", - сказал Озеров во время круглого стола "Международное сотрудничество Россия - Африка", прошедшего в Центральном доме журналистов. Он при этом добавил, что работать напрямую с африканскими странами будет непросто, но, по словам Озерова, Россия может смело выходить на африканские рынки как с целью экспорта, так и импорта. "Растущий спрос в Африке может стать катализатором диверсификации отечественного экспорта и роста производства товаров высокой переработки", - отметил посол.
https://ria.ru/20230330/otnosheniya-1861729425.html
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экономика, россия, африка, олег озеров, центральный дом журналиста, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Африка, Олег Озеров, Центральный дом журналиста, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
У России появилась возможность прямой торговли с Африкой, заявили в МИД

МИД: у России в условиях спецоперации появилась возможность прямой торговли с Африкой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В условиях специальной военной операции (СВО) у России появилась возможность заниматься прямой торговлей со странами африканского континента, а не через западные биржи, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции "Россия - Африка" Олег Озеров.
"Мы начинаем масштабное сотрудничество с африканским континентом и переводим его на новые рельсы в условиях СВО, и в совершенно новой международной обстановке, в таких параметрах, которых никогда не было. Поскольку нам отрубили западные страны все возможности для взаимодействия, идет выработка новых форм сотрудничества, и я хочу сказать, что в конечном итоге произойдет совершенно не то, чего ожидал Запад, ведь в России он ожидал экономического коллапса, вышло много компаний, а сейчас происходит смещение этих компаний российскими. По факту, это способствует росту нашей экономики. То же самое с Африкой. Как сейчас эта ситуация выяснилась, вся торговля шла через западные биржи. Мы не покупали напрямую. А сейчас мы получили возможность прямой торговли с африканскими странами теми самими товарами, которые нам нужны, и теперь задача состоит в том, чтобы подойти к этому творчески и начать напрямую работать нашим компаниям", - сказал Озеров во время круглого стола "Международное сотрудничество Россия - Африка", прошедшего в Центральном доме журналистов.
Он при этом добавил, что работать напрямую с африканскими странами будет непросто, но, по словам Озерова, Россия может смело выходить на африканские рынки как с целью экспорта, так и импорта. "Растущий спрос в Африке может стать катализатором диверсификации отечественного экспорта и роста производства товаров высокой переработки", - отметил посол.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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ЭкономикаРоссияАфрикаОлег ОзеровЦентральный дом журналистаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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