В Хабаровском крае истощенный тигр напал на тракториста

ХАБАРОВСК, 30 мар — РИА Новости. Истощенный амурский тигр напал на тракториста на лесозаготовительной дороге в районе имени Лазо Хабаровского края, мужчина доставлен в больницу, сообщает минздрав региона. "Еще одного человека, пострадавшего от нападения тигра, спасают врачи краевой больницы имени Сергеева. Мужчину доставили в краевую клинику из поселка Мухен 28 марта. Происшествие произошло в 40 километрах от посёлка на лесозаготовительном участке", — говорится в заявлении министерства. Отмечается, что от гибели тракториста лесозаготовительной бригады спасли товарищи. Тигру примерно пять лет, это сильно истощенный самец, возможно, больной. Животное находится в Центре реабилитации, добавили в ведомстве. Ранее в Хабаровском крае отловили четырех амурских тигров, нападавших на дворовых собак в притаежных населенных пунктах. С начала года хищники съели более 150 домашних животных. Все отловленные дикие звери имеют те или иные повреждения лап, одного самца не смогли спасти, он умер от сепсиса в конце февраля. В феврале хищник напал на молодого охотника из Нанайского района, которому в итоге ампутировали руку. Амурский (уссурийский) тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Согласно результатам сплошного учета, в стране обитают порядка 750 амурских тигров.
ХАБАРОВСК, 30 мар — РИА Новости. Истощенный амурский тигр напал на тракториста на лесозаготовительной дороге в районе имени Лазо Хабаровского края, мужчина доставлен в больницу, сообщает минздрав региона.
"Еще одного человека, пострадавшего от нападения тигра, спасают врачи краевой больницы имени Сергеева. Мужчину доставили в краевую клинику из поселка Мухен 28 марта. Происшествие произошло в 40 километрах от посёлка на лесозаготовительном участке", — говорится в заявлении министерства.
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Отмечается, что от гибели тракториста лесозаготовительной бригады спасли товарищи. Тигру примерно пять лет, это сильно истощенный самец, возможно, больной. Животное находится в Центре реабилитации, добавили в ведомстве.
«
"Мужчине около 50 лет, состояние тяжелое, находится в реанимации краевой больницы имени Сергеева, переломы верхних и нижних конечностей, открытая травма груди, проводится все необходимое лечение", — уточнила РИА Новости представитель минздрава Анастасия Равская.
Ранее в Хабаровском крае отловили четырех амурских тигров, нападавших на дворовых собак в притаежных населенных пунктах. С начала года хищники съели более 150 домашних животных.
Все отловленные дикие звери имеют те или иные повреждения лап, одного самца не смогли спасти, он умер от сепсиса в конце февраля. В феврале хищник напал на молодого охотника из Нанайского района, которому в итоге ампутировали руку.
Амурский (уссурийский) тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Согласно результатам сплошного учета, в стране обитают порядка 750 амурских тигров.
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