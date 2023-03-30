https://ria.ru/20230330/teriberka-1861810488.html

Спасатели вызволили 20 человек из затора по дороге на Териберку

Спасатели вызволили 20 человек из затора по дороге на Териберку - РИА Новости, 30.03.2023

Спасатели вызволили 20 человек из затора по дороге на Териберку

Спасателям удалось вывезти 20 человек, которые оказались заблокированными из-за снега на дороге из поселка Териберка в Мурманск, сообщили в пресс-службе ГУМЧС... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:31

2023-03-30T12:31

2023-03-30T14:24

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МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Спасателям удалось вывезти 20 человек, которые оказались заблокированными из-за снега на дороге из поселка Териберка в Мурманск, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Мурманской области. "В настоящее время 20 человек из автомашин, находящихся в заторе, вывезены в Мурманск", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте перекрытой автодороги работает оперативная группа спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательной службы Мурманской области. По информации регионального ГУМЧС, администрацией Кольского района предоставлен пункт обогрева, на месте находится микроавтобус для транспортировки граждан в сторону Мурманска. Все обеспечены питьем, едой и топливом. Расчистку и расширение дорожного полотна осуществляют восемь единиц техники. В среду дорожные службы перекрыли дорогу на поселок Териберка из-за сильного снегопада и нулевой видимости. К утру четверга в снежном плену оказались порядка 40 машин, некоторые выехали из Териберки до закрытия дороги, другие поехали на свой страх и риск уже после. Териберка находится в 120 километрах от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана. Зимой дорогу часто перекрывают из-за снегопадов, так что туристы "застревают" здесь иногда на несколько дней.

https://ria.ru/20230329/teriberka-1861634238.html

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Дарья Буймова

происшествия, мурманск, мурманская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм