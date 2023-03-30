https://ria.ru/20230330/teriberka-1861788296.html
Власти рассказали о туристах, застрявших на дороге из Териберки в Мурманск
Власти рассказали о туристах, застрявших на дороге из Териберки в Мурманск - РИА Новости, 30.03.2023
Власти рассказали о туристах, застрявших на дороге из Териберки в Мурманск
Некоторые туристы, застрявшие на дороге из Териберки в Мурманск, которая была закрыта из-за метели, оказались в снежном плену из-за собственного безрассудства,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:39
2023-03-30T12:39
2023-03-30T12:39
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МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Некоторые туристы, застрявшие на дороге из Териберки в Мурманск, которая была закрыта из-за метели, оказались в снежном плену из-за собственного безрассудства, другие выехали из Териберки еще до закрытия трассы, сообщила пресс-служба администрации Кольского района Мурманской области в группе "ВКонтакте". Сейчас на месте работают спасатели, организован подвоз воды, еды и топлива, развернуты пункты обогрева. Как РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации района, к приему туристов готовы места в гостиницах. При этом некоторые автомобили выехали из Териберки еще до закрытия дороги, так что в снежном плену кто-то уже находится почти сутки. Однако другие, как это нередко случается, поехали на свой страх и риск уже после объявления о перекрытии трассы. "Чтобы вызволить пострадавших от собственного безрассудства водителей, - которые, несмотря на предупреждение о перекрытии автодороги поехали в Териберку, из села была организована колонна со шнекороторным вездеходом впереди. Навстречу из Мурманска выехали два КАМАЗа со шнекороторами, но пробиться к застрявшим не смогли из-за сильного снега и ветра", - рассказали в администрации района. Сообщается, что после того, как в среду около 16.00 мск была закрыта дорога на Териберку, в снежном плену оказались порядка 40 автомобилей. "Люди, зная, что дорога закрыта, все же решили поехать. И, ожидаемо, застряли. Рано утром, например, из Туманного выехала семья и застряла на 88 километре. Мы направили к ним МЧС, туристов доставили до 81 километра", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Мурманской области – министра региональной безопасности Артёма Долгова. Сообщается также, что в настоящее время со стороны Мурманска дорога расчищена от 32 до 77 километра. На закрытом участке с 78 до 81 километра застряла колона из 12 машин, на участке от 0 до 10 километра – 28 машин. Териберка находится в 120 километрах от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана. Зимой дорогу часто перекрывают из-за снегопадов, так что туристы "застревают" здесь иногда на несколько дней.
https://ria.ru/20230330/teriberka-1861810488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, мурманская область, кольский район, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Мурманская область, Кольский район, Мурманск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти рассказали о туристах, застрявших на дороге из Териберки в Мурманск
Власти: туристы застряли на закрытой из Териберки в Мурманск дороге из-за беспечности
МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости.
Некоторые туристы, застрявшие на дороге из Териберки в Мурманск, которая была закрыта из-за метели, оказались в снежном плену из-за собственного безрассудства, другие выехали из Териберки еще до закрытия трассы, сообщила
пресс-служба администрации Кольского района Мурманской области в группе "ВКонтакте".
Сейчас на месте работают спасатели, организован подвоз воды, еды и топлива, развернуты пункты обогрева. Как РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации района, к приему туристов готовы места в гостиницах. При этом некоторые автомобили выехали из Териберки еще до закрытия дороги, так что в снежном плену кто-то уже находится почти сутки. Однако другие, как это нередко случается, поехали на свой страх и риск уже после объявления о перекрытии трассы.
"Чтобы вызволить пострадавших от собственного безрассудства водителей, - которые, несмотря на предупреждение о перекрытии автодороги поехали в Териберку, из села была организована колонна со шнекороторным вездеходом впереди. Навстречу из Мурманска выехали два КАМАЗа со шнекороторами, но пробиться к застрявшим не смогли из-за сильного снега и ветра", - рассказали в администрации района.
Сообщается, что после того, как в среду около 16.00 мск была закрыта дорога на Териберку, в снежном плену оказались порядка 40 автомобилей.
"Люди, зная, что дорога закрыта, все же решили поехать. И, ожидаемо, застряли. Рано утром, например, из Туманного выехала семья и застряла на 88 километре. Мы направили к ним МЧС, туристов доставили до 81 километра", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Мурманской области – министра региональной безопасности Артёма Долгова.
Сообщается также, что в настоящее время со стороны Мурманска дорога расчищена от 32 до 77 километра. На закрытом участке с 78 до 81 километра застряла колона из 12 машин, на участке от 0 до 10 километра – 28 машин.
Териберка находится в 120 километрах от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана. Зимой дорогу часто перекрывают из-за снегопадов, так что туристы "застревают" здесь иногда на несколько дней.
Спасатели вызволили 20 человек из затора по дороге на Териберку