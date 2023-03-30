https://ria.ru/20230330/teatr-1861753063.html
В бурятском театре прокомментировали нанесение раны актером на спектакле
В бурятском театре прокомментировали нанесение раны актером на спектакле - РИА Новости, 30.03.2023
В бурятском театре прокомментировали нанесение раны актером на спектакле
Поступок актера Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева в Бурятии Артура Шувалова, который 23 марта прямо на сцене, на глазах у зрителей и коллег,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:42
2023-03-30T09:42
2023-03-30T09:42
республика бурятия
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 30 мар – РИА Новости. Поступок актера Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева в Бурятии Артура Шувалова, который 23 марта прямо на сцене, на глазах у зрителей и коллег, нанес себе ранения, должны квалифицировать медики, считает руководство театра в лице его директора Натальи Светозаровой и художественного руководителя Вячеслава Дьяченко. Вечером в среду в соцсетях появились кадры, на которых актер во время поклона на сцене наносит себе ранения. Перед этим он назвал свой поступок "своеобразным манифестом", утверждая, что на протяжении года его пытаются уволить, всячески унижают, лишают работы, денег, а якобы в этот день из театра была уволена его жена. По данным регионального минкультуры, с актером все в порядке, после посещения травмпункта он приходил в театр переодеться. "Заявления актера Артура Шувалова не соответствуют действительности: актер был занят в спектаклях, полностью получал заработную плату, и его жену не увольняли, она сама подала заявление на увольнение. Спектакль "Театр. Изнанка" к списанию не планировался. Учитывая обстоятельства и характер поступка Артура Шувалова, возможно, попытку показного публичного суицида должны квалифицировать медики", - говорится в сообщении на официальной странице театра, под которым указаны имена Светозаровой и Дьяченко. По словам администрации, после того, как бывшего художественного руководителя театра Сергея Левицкого отстранили от должности, Шувалов саботировал и срывал рабочий процесс, вел себя по-хамски. В театре заявления и поступок актера назвали "очередной инсинуацией", которой тот хочет "дестабилизировать ситуацию в театре, сорвать рабочий процесс". "Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу и противоречит здравому смыслу", - добавляется в сообщении. Администрация Русского драмтеатра имени Бестужева выразила сожаление, что зрители "стали невольными свидетелями неадекватного поведения актера", и обещала провести тщательную проверку. Инцидентом также заинтересовались прокуратура Бурятии и министерство культуры республики. Они проводят проверки по выяснению всех обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20230330/kriminal-1860450545.html
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861686248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, происшествия
Республика Бурятия, Происшествия
В бурятском театре прокомментировали нанесение раны актером на спектакле
В бурятском театре считают, что поступок ранившего себя актера должны рассматривать медики
УЛАН-УДЭ, 30 мар – РИА Новости. Поступок актера Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева в Бурятии Артура Шувалова, который 23 марта прямо на сцене, на глазах у зрителей и коллег, нанес себе ранения, должны квалифицировать медики, считает руководство театра в лице его директора Натальи Светозаровой и художественного руководителя Вячеслава Дьяченко.
Вечером в среду в соцсетях появились кадры, на которых актер во время поклона на сцене наносит себе ранения. Перед этим он назвал свой поступок "своеобразным манифестом", утверждая, что на протяжении года его пытаются уволить, всячески унижают, лишают работы, денег, а якобы в этот день из театра была уволена его жена. По данным регионального минкультуры, с актером все в порядке, после посещения травмпункта он приходил в театр переодеться.
"Заявления актера Артура Шувалова не соответствуют действительности: актер был занят в спектаклях, полностью получал заработную плату, и его жену не увольняли, она сама подала заявление на увольнение. Спектакль "Театр. Изнанка" к списанию не планировался. Учитывая обстоятельства и характер поступка Артура Шувалова, возможно, попытку показного публичного суицида должны квалифицировать медики", - говорится в сообщении на официальной странице театра, под которым указаны имена Светозаровой и Дьяченко.
По словам администрации, после того, как бывшего художественного руководителя театра Сергея Левицкого отстранили от должности, Шувалов саботировал и срывал рабочий процесс, вел себя по-хамски. В театре заявления и поступок актера назвали "очередной инсинуацией", которой тот хочет "дестабилизировать ситуацию в театре, сорвать рабочий процесс".
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"Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу и противоречит здравому смыслу", - добавляется в сообщении.
Администрация Русского драмтеатра имени Бестужева выразила сожаление, что зрители "стали невольными свидетелями неадекватного поведения актера", и обещала провести тщательную проверку.
Инцидентом также заинтересовались прокуратура Бурятии и министерство культуры республики. Они проводят проверки по выяснению всех обстоятельств случившегося.
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