https://ria.ru/20230330/tayvan-1861938574.html
Президент Тайваня: отношения Тайбея и Вашингтона теснее, чем когда-либо
Президент Тайваня: отношения Тайбея и Вашингтона теснее, чем когда-либо - РИА Новости, 30.03.2023
Президент Тайваня: отношения Тайбея и Вашингтона теснее, чем когда-либо
Отношения Тайваня и США теснее, чем когда-либо, за три года их сотрудничество достигло большого прогресса в разных сферах, заявила глава администрации Тайваня... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:12
2023-03-30T18:12
2023-03-30T18:32
в мире
тайвань
сша
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цай инвэнь
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Отношения Тайваня и США теснее, чем когда-либо, за три года их сотрудничество достигло большого прогресса в разных сферах, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на банкете в Нью-Йорке. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Офис главы администрации острова сообщил, что она отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ложью информацию, что Цай Инвэнь поедет через США лишь транзитом и призвала Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем. "Тайвань добился большого прогресса в области дипломатии, отношения Тайваня и США ближе, чем когда-либо", - сказала Цай Инвэнь, слова которой приводит Центральное информационное агентство острова. По ее словам, за последние три года сотрудничество Тайваня и США достигло значительного прогресса в области обменов, в торгово-экономической сфере и в сфере безопасности. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230330/tayvan-1861916548.html
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в мире, тайвань, сша, китай, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, США, Китай, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
Президент Тайваня: отношения Тайбея и Вашингтона теснее, чем когда-либо
Глава Тайваня Цай Инвэнь заявила, что отношения Тайбэя и Вашингтона теснее, чем когда-либо
ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Отношения Тайваня и США теснее, чем когда-либо, за три года их сотрудничество достигло большого прогресса в разных сферах, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на банкете в Нью-Йорке.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Офис главы администрации острова сообщил, что она отправится в Гватемалу
и Белиз
транзитом через США. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ложью информацию, что Цай Инвэнь поедет через США лишь транзитом и призвала Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем.
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"Тайвань добился большого прогресса в области дипломатии, отношения Тайваня и США ближе, чем когда-либо", - сказала Цай Инвэнь, слова которой приводит Центральное информационное агентство острова.
По ее словам, за последние три года сотрудничество Тайваня и США достигло значительного прогресса в области обменов, в торгово-экономической сфере и в сфере безопасности.
«
"Тайвань будет работать рука об руку со всеми демократическими партнерами и продолжит твердо идти по пути демократии и свободы", - подчеркнула Цай Инвэнь.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин
будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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