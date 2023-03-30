https://ria.ru/20230330/tayvan-1861916548.html
Экс-лидер Тайваня выступил за мирное развитие отношений с Пекином
Экс-лидер Тайваня выступил за мирное развитие отношений с Пекином - РИА Новости, 30.03.2023
Экс-лидер Тайваня выступил за мирное развитие отношений с Пекином
Экс-глава администрации Тайваня Ма Инцзю, который находится с визитом в материковой части Китая, заявил, что народ по две стороны Тайваньского пролива... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:29
2023-03-30T17:29
2023-03-30T17:29
в мире
тайвань
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пекин
ма инцзю
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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Экс-глава администрации Тайваня Ма Инцзю, который находится с визитом в материковой части Китая, заявил, что народ по две стороны Тайваньского пролива принадлежит китайской нации, люди двух берегов должны сообща продвигать мирное развитие отношений. Бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю с 27 марта по 7 апреля находится в поездке в материковом Китае. Он стал первым экс-главой администрации Тайваня, который побывает в материковой части страны с 1949 года. Во время поездки Ма Инцзю посетит некоторые исторические места, в частности, посвященные Синьхайской революции и войне против японских захватчиков, посетит высшие учебные заведения и пообщается со студентами. Вместе с Ма Инцзю на материк отправилась группа тайваньских студентов. В программе посещение нескольких городов, Пекина в списке нет. "Соотечественники по две стороны пролива принадлежат китайской нации, должны вести сплоченное сотрудничество, на политической основе "Консенсуса 1992 года" продвигать мирное развитие отношений по две стороны пролива, содействовать устойчивому миру и процветанию по две стороны пролива, повышать благосостояние наших людей, вместе возрождать Китай", - сказал Ма Инцзю в ходе встречи с главой канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Сун Тао. Его слова приводит агентство "Синьхуа". Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации. Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.
https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html
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в мире, тайвань, китай, пекин, ма инцзю
В мире, Тайвань, Китай, Пекин, Ма Инцзю
Экс-лидер Тайваня выступил за мирное развитие отношений с Пекином
Экс-лидер Тайваня Ма Инцзю назвал народ по две стороны пролива одной китайской нацией
ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Экс-глава администрации Тайваня Ма Инцзю, который находится с визитом в материковой части Китая, заявил, что народ по две стороны Тайваньского пролива принадлежит китайской нации, люди двух берегов должны сообща продвигать мирное развитие отношений.
Бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю с 27 марта по 7 апреля находится в поездке в материковом Китае. Он стал первым экс-главой администрации Тайваня, который побывает в материковой части страны с 1949 года. Во время поездки Ма Инцзю посетит некоторые исторические места, в частности, посвященные Синьхайской революции и войне против японских захватчиков, посетит высшие учебные заведения и пообщается со студентами. Вместе с Ма Инцзю на материк отправилась группа тайваньских студентов. В программе посещение нескольких городов, Пекина в списке нет.
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"Соотечественники по две стороны пролива принадлежат китайской нации, должны вести сплоченное сотрудничество, на политической основе "Консенсуса 1992 года" продвигать мирное развитие отношений по две стороны пролива, содействовать устойчивому миру и процветанию по две стороны пролива, повышать благосостояние наших людей, вместе возрождать Китай", - сказал Ма Инцзю в ходе встречи с главой канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Сун Тао. Его слова приводит агентство "Синьхуа".
Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
Отношения между Тайбэем
и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.
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