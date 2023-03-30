https://ria.ru/20230330/tayvan-1861736039.html
Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ
Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.03.2023
Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T06:57
2023-03-30T06:57
2023-03-30T08:45
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НЬЮ-ЙОРК, 30 мар — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк, сообщила газета Wall Street Journal.Как пишет издание со ссылкой на американских чиновников, присутствие Цай в США носит неофициальный характер и технически рассматривается как транзит. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду назвала ложью информацию, что Цай Инвэнь поедет через Штаты лишь транзитом и призвала Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем. В конце марта офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз через территорию США. Турне в дружественные Тайбэю центральноамериканские страны продлится десять дней. Делегация вылетит в Нью-Йорк с Тайваня 29 марта и прибудет в Гватемалу 1 апреля, а в Белиз — 3 апреля, осуществив 5 апреля транзит в Лос-Анджелесе. Ожидается, что 7 апреля она вернется на остров. Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20230329/tayvan-1861487237.html
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в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ
WSJ: глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк
НЬЮ-ЙОРК, 30 мар — РИА Новости.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк, сообщила газета Wall Street Journal
.
«
"Глава администрации Тайваня прибыла в Нью-Йорк в среду с первым визитом в США
за более чем три года", — говорится в публикации.
Как пишет издание со ссылкой на американских чиновников, присутствие Цай в США носит неофициальный характер и технически рассматривается как транзит.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду назвала ложью информацию, что Цай Инвэнь поедет через Штаты лишь транзитом и призвала Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем.
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В конце марта офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу
и Белиз через территорию США. Турне в дружественные Тайбэю центральноамериканские страны продлится десять дней. Делегация вылетит в Нью-Йорк с Тайваня 29 марта и прибудет в Гватемалу 1 апреля, а в Белиз — 3 апреля, осуществив 5 апреля транзит в Лос-Анджелесе
. Ожидается, что 7 апреля она вернется на остров.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
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