Рейтинг@Mail.ru
Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 30.03.2023 (обновлено: 08:45 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/tayvan-1861736039.html
Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ
Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.03.2023
Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T06:57
2023-03-30T08:45
в мире
тайвань
китай
сша
цай инвэнь
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143685/99/1436859970_0:0:5000:2814_1920x0_80_0_0_3a26fe341319c32dbf24007c2eb0623e.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 30 мар — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк, сообщила газета Wall Street Journal.Как пишет издание со ссылкой на американских чиновников, присутствие Цай в США носит неофициальный характер и технически рассматривается как транзит. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду назвала ложью информацию, что Цай Инвэнь поедет через Штаты лишь транзитом и призвала Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем. В конце марта офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз через территорию США. Турне в дружественные Тайбэю центральноамериканские страны продлится десять дней. Делегация вылетит в Нью-Йорк с Тайваня 29 марта и прибудет в Гватемалу 1 апреля, а в Белиз — 3 апреля, осуществив 5 апреля транзит в Лос-Анджелесе. Ожидается, что 7 апреля она вернется на остров. Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20230329/tayvan-1861487237.html
https://ria.ru/20230329/pekin-1861423407.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143685/99/1436859970_483:0:5000:3388_1920x0_80_0_0_07b4fa855cc9d2aae750cd0a0d4455f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ

WSJ: глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк

© AP Photo / Chiang Ying-yingГлава администрации Тайваня Цай Инвэнь
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 30 мар — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк, сообщила газета Wall Street Journal.
«
"Глава администрации Тайваня прибыла в Нью-Йорк в среду с первым визитом в США за более чем три года", — говорится в публикации.
Как пишет издание со ссылкой на американских чиновников, присутствие Цай в США носит неофициальный характер и технически рассматривается как транзит.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду назвала ложью информацию, что Цай Инвэнь поедет через Штаты лишь транзитом и призвала Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем.
Тайвань - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
США позвали Тайвань к участию в саммите за демократию
29 марта, 12:08
В конце марта офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз через территорию США. Турне в дружественные Тайбэю центральноамериканские страны продлится десять дней. Делегация вылетит в Нью-Йорк с Тайваня 29 марта и прибудет в Гватемалу 1 апреля, а в Белиз — 3 апреля, осуществив 5 апреля транзит в Лос-Анджелесе. Ожидается, что 7 апреля она вернется на остров.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти
29 марта, 06:42
 
В миреТайваньКитайСШАЦай ИнвэньНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала