https://ria.ru/20230330/tayvan-1861736039.html

Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ

Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.03.2023

Глава Тайваня прибыла в Нью-Йорк, сообщили СМИ

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T06:57

2023-03-30T06:57

2023-03-30T08:45

в мире

тайвань

китай

сша

цай инвэнь

нэнси пелоси

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НЬЮ-ЙОРК, 30 мар — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк, сообщила газета Wall Street Journal.Как пишет издание со ссылкой на американских чиновников, присутствие Цай в США носит неофициальный характер и технически рассматривается как транзит. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду назвала ложью информацию, что Цай Инвэнь поедет через Штаты лишь транзитом и призвала Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем. В конце марта офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз через территорию США. Турне в дружественные Тайбэю центральноамериканские страны продлится десять дней. Делегация вылетит в Нью-Йорк с Тайваня 29 марта и прибудет в Гватемалу 1 апреля, а в Белиз — 3 апреля, осуществив 5 апреля транзит в Лос-Анджелесе. Ожидается, что 7 апреля она вернется на остров. Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20230329/tayvan-1861487237.html

https://ria.ru/20230329/pekin-1861423407.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси