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Таиланд пока не продлил безвизовый режим для туристов - РИА Новости, 30.03.2023
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Туризм
 
11:24 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/tailand-1861774039.html
Таиланд пока не продлил безвизовый режим для туристов
Таиланд пока не продлил безвизовый режим для туристов - РИА Новости, 30.03.2023
Таиланд пока не продлил безвизовый режим для туристов
Кабинет министров Таиланда до сих пор не принял решения о продлении 45-дневного безвизового режима пребывания для туристов из 64 стран, в том числе и России,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:24
2023-03-30T11:24
туризм
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Кабинет министров Таиланда до сих пор не принял решения о продлении 45-дневного безвизового режима пребывания для туристов из 64 стран, в том числе и России, сообщает тайский портал Thaiger. Департамент туризма Таиланда в сентябре 2022 года увеличил безвизовый режим для ряда стран с 30 до 45 дней, однако срок этой временной меры должен истечь 31 марта. По данным издания, несмотря на то, что продление режима предлагалось еще в январе, кабинет министров королевства пока не смог принять решение по этому вопросу. "Решение ожидается в апреле", - приводит Thaiger заявление департамента туризма. Уточняется, что пока неизвестно, получат ли въезжающие в Таиланд с 1 апреля туристы из 64 стран, в том числе и из России, 30 или 45 безвизовых дней в королевстве. Если данная практика закончится в пятницу, путешественники смогут оставаться в стране лишь на месяц. "Будем надеяться, что кабинет министров видит экономический потенциал в продлении 45-дневной политики безвизового въезда до конца года", - пишет издание. Ранее сообщалось, что Таиланд в зимнем сезоне принял свыше полумиллиона российских туристов, только по итогам января и февраля показатель составил 390 тысяч человек - более 90 процентов от значений всего 2022 года.
https://ria.ru/20230328/deportatsiya-1861272021.html
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туризм, туристы, новости - туризм, виза, таиланд, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Виза, Таиланд, куда можно лететь, Отдых на море
Таиланд пока не продлил безвизовый режим для туристов

Таиланд еще не продлил 45-дневный безвизовый режим для туристов, в том числе россиян

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Кабинет министров Таиланда до сих пор не принял решения о продлении 45-дневного безвизового режима пребывания для туристов из 64 стран, в том числе и России, сообщает тайский портал Thaiger.
Департамент туризма Таиланда в сентябре 2022 года увеличил безвизовый режим для ряда стран с 30 до 45 дней, однако срок этой временной меры должен истечь 31 марта. По данным издания, несмотря на то, что продление режима предлагалось еще в январе, кабинет министров королевства пока не смог принять решение по этому вопросу.
"Решение ожидается в апреле", - приводит Thaiger заявление департамента туризма.
Уточняется, что пока неизвестно, получат ли въезжающие в Таиланд с 1 апреля туристы из 64 стран, в том числе и из России, 30 или 45 безвизовых дней в королевстве.
Если данная практика закончится в пятницу, путешественники смогут оставаться в стране лишь на месяц. "Будем надеяться, что кабинет министров видит экономический потенциал в продлении 45-дневной политики безвизового въезда до конца года", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что Таиланд в зимнем сезоне принял свыше полумиллиона российских туристов, только по итогам января и февраля показатель составил 390 тысяч человек - более 90 процентов от значений всего 2022 года.
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