https://ria.ru/20230330/stilist-1861677129.html
Назван лучший голливудский стилист года
Назван лучший голливудский стилист года - РИА Новости, 30.03.2023
Назван лучший голливудский стилист года
Издание The Hollywood Reporter представило топ-25 сильнейших стилистов Голливуда. Рейтинг возглавила законодательница мод Элизабет Стюарт, которая собирает на... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T00:21
2023-03-30T00:21
2023-03-30T00:21
шоубиз
кейт бланшетт
the hollywood reporter
голливуд
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стиль жизни
джулия робертс
сандра буллок
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Издание The Hollywood Reporter представило топ-25 сильнейших стилистов Голливуда. Рейтинг возглавила законодательница мод Элизабет Стюарт, которая собирает на красные дорожки многих звезд, включая актрису Кейт Бланшетт. Бланшетт и Стюарт сотрудничают много лет, причем обе стремятся свести к минимуму воздействие на окружающую среду и придерживаются тренда на устойчивое развитие. Поэтому наряды голливудской актрисы часто бывают созданы из переработанных материалов. Помимо Бланшетт, Стюарт также подбирала образы для Джулии Робертс, Сандры Буллок и Аманды Сейфрид.В число лучших стилистов Голливуда этого года по версии The Hollywood Reporter также вошли Лоу Роуч, Дженнифер Остин, Эрин Уолш, Уоррен Альфи Бейкер, Молли Диксон и другие.
https://ria.ru/20210822/strizhki-1744380313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кейт бланшетт, the hollywood reporter, голливуд, знаменитости, стиль жизни, джулия робертс, сандра буллок
Шоубиз, Кейт Бланшетт, The Hollywood Reporter, Голливуд, Знаменитости, Стиль жизни, Джулия Робертс, Сандра Буллок
Назван лучший голливудский стилист года
Издание The Hollywood Reporter назвало главного голливудского стилиста года