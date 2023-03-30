https://ria.ru/20230330/stilist-1861677129.html

Назван лучший голливудский стилист года

Назван лучший голливудский стилист года - РИА Новости, 30.03.2023

Назван лучший голливудский стилист года

Издание The Hollywood Reporter представило топ-25 сильнейших стилистов Голливуда. Рейтинг возглавила законодательница мод Элизабет Стюарт, которая собирает на... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T00:21

2023-03-30T00:21

2023-03-30T00:21

шоубиз

кейт бланшетт

the hollywood reporter

голливуд

знаменитости

стиль жизни

джулия робертс

сандра буллок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861675556_0:260:1081:868_1920x0_80_0_0_26d7759d66b43c0f603215f693747657.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Издание The Hollywood Reporter представило топ-25 сильнейших стилистов Голливуда. Рейтинг возглавила законодательница мод Элизабет Стюарт, которая собирает на красные дорожки многих звезд, включая актрису Кейт Бланшетт. Бланшетт и Стюарт сотрудничают много лет, причем обе стремятся свести к минимуму воздействие на окружающую среду и придерживаются тренда на устойчивое развитие. Поэтому наряды голливудской актрисы часто бывают созданы из переработанных материалов. Помимо Бланшетт, Стюарт также подбирала образы для Джулии Робертс, Сандры Буллок и Аманды Сейфрид.В число лучших стилистов Голливуда этого года по версии The Hollywood Reporter также вошли Лоу Роуч, Дженнифер Остин, Эрин Уолш, Уоррен Альфи Бейкер, Молли Диксон и другие.

https://ria.ru/20210822/strizhki-1744380313.html

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кейт бланшетт, the hollywood reporter, голливуд, знаменитости, стиль жизни, джулия робертс, сандра буллок