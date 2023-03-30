Рейтинг@Mail.ru
Назван лучший голливудский стилист года - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:21 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/stilist-1861677129.html
Назван лучший голливудский стилист года
Назван лучший голливудский стилист года - РИА Новости, 30.03.2023
Назван лучший голливудский стилист года
Издание The Hollywood Reporter представило топ-25 сильнейших стилистов Голливуда. Рейтинг возглавила законодательница мод Элизабет Стюарт, которая собирает на... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T00:21
2023-03-30T00:21
шоубиз
кейт бланшетт
the hollywood reporter
голливуд
знаменитости
стиль жизни
джулия робертс
сандра буллок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861675556_0:260:1081:868_1920x0_80_0_0_26d7759d66b43c0f603215f693747657.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Издание The Hollywood Reporter представило топ-25 сильнейших стилистов Голливуда. Рейтинг возглавила законодательница мод Элизабет Стюарт, которая собирает на красные дорожки многих звезд, включая актрису Кейт Бланшетт. Бланшетт и Стюарт сотрудничают много лет, причем обе стремятся свести к минимуму воздействие на окружающую среду и придерживаются тренда на устойчивое развитие. Поэтому наряды голливудской актрисы часто бывают созданы из переработанных материалов. Помимо Бланшетт, Стюарт также подбирала образы для Джулии Робертс, Сандры Буллок и Аманды Сейфрид.В число лучших стилистов Голливуда этого года по версии The Hollywood Reporter также вошли Лоу Роуч, Дженнифер Остин, Эрин Уолш, Уоррен Альфи Бейкер, Молли Диксон и другие.
https://ria.ru/20210822/strizhki-1744380313.html
голливуд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861675556_0:159:1081:969_1920x0_80_0_0_56dd142dfe1fd3f24946db1cf0b87a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кейт бланшетт, the hollywood reporter, голливуд, знаменитости, стиль жизни, джулия робертс, сандра буллок
Шоубиз, Кейт Бланшетт, The Hollywood Reporter, Голливуд, Знаменитости, Стиль жизни, Джулия Робертс, Сандра Буллок
Назван лучший голливудский стилист года

Издание The Hollywood Reporter назвало главного голливудского стилиста года

© Фото : @elizabethstewart1Стилист Элизабет Стюарт
Стилист Элизабет Стюарт - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : @elizabethstewart1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Издание The Hollywood Reporter представило топ-25 сильнейших стилистов Голливуда. Рейтинг возглавила законодательница мод Элизабет Стюарт, которая собирает на красные дорожки многих звезд, включая актрису Кейт Бланшетт.
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZКейт Бланшетт
Кейт Бланшетт - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
Кейт Бланшетт
Бланшетт и Стюарт сотрудничают много лет, причем обе стремятся свести к минимуму воздействие на окружающую среду и придерживаются тренда на устойчивое развитие. Поэтому наряды голливудской актрисы часто бывают созданы из переработанных материалов.
Помимо Бланшетт, Стюарт также подбирала образы для Джулии Робертс, Сандры Буллок и Аманды Сейфрид.
В число лучших стилистов Голливуда этого года по версии The Hollywood Reporter также вошли Лоу Роуч, Дженнифер Остин, Эрин Уолш, Уоррен Альфи Бейкер, Молли Диксон и другие.
Работа парикмахера барбершопа Big Bro в Иванове - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Мужские стрижки: советы звездного стилиста по выбору образа
22 августа 2021, 13:54
 
ШоубизКейт БланшеттThe Hollywood ReporterГолливудЗнаменитостиСтиль жизниДжулия РобертсСандра Буллок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала