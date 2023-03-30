https://ria.ru/20230330/stels-1861781816.html
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
В России создали новейший стелс-материал для самолетов - РИА Новости, 30.03.2023
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал опытные образцы нового стелс-материала, который можно использовать в боевой авиации, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:20
2023-03-30T11:20
2023-03-30T13:53
новое оружие россии
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самолеты
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал опытные образцы нового стелс-материала, который можно использовать в боевой авиации, сообщили в госкорпорации."Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации", — говорится в пресс-релизе.Как пояснили в холдинге, тонкослойный материал способен поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Он состоит из соединенных между собой нескольких слоев стеклоткани, а в его основе — тонкие нити с металлическим сердечником в стекляной изоляции. Согласно данным из открытых источников, сейчас в боевой авиации используются только радиопоглощающие покрытия, которые не являются элементом конструкции, а наносятся сверху. Стелс-материал разработало Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (входит в "Росэлектронику") для изготовления лопаток компрессоров двигателей — одной из самых заметных деталей в самолете в радиолокационном диапазоне. Как отметил гендиректор конструкторского бюро Алексей Дымовских, проблема создания конструкционного радиопоглощающего материала давно стоит в военном авиастроении. По его словам, опытные образцы уже успешно прошли необходимые заводские испытания.
https://ria.ru/20230313/lantset-1857427192.html
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https://ria.ru/20230217/bespilotnik-1852563156.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростех, российская электроника, технологии, безопасность, армия, самолеты, алексей дымовский
Новое оружие России, Россия, Ростех, Российская электроника, Технологии, Безопасность, Армия, Самолеты, Алексей Дымовский
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
"Росэлектроника" создала стелс-материал для самолетов, поглощающий 95% излучения РЛС
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал опытные образцы нового стелс-материала, который можно использовать в боевой авиации, сообщили
в госкорпорации.
"Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации", — говорится в пресс-релизе.
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Как пояснили в холдинге, тонкослойный материал способен поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Он состоит из соединенных между собой нескольких слоев стеклоткани, а в его основе — тонкие нити с металлическим сердечником в стекляной изоляции.
Согласно данным из открытых источников, сейчас в боевой авиации используются только радиопоглощающие покрытия, которые не являются элементом конструкции, а наносятся сверху.
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Стелс-материал разработало Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (входит в "Росэлектронику") для изготовления лопаток компрессоров двигателей — одной из самых заметных деталей в самолете в радиолокационном диапазоне.
Как отметил гендиректор конструкторского бюро Алексей Дымовских
, проблема создания конструкционного радиопоглощающего материала давно стоит в военном авиастроении.
«
"Существующие виды стелс-покрытий летательных аппаратов требуется регулярно восстанавливать, а стеклопластик со сниженным коэффициентом отражения не требует технического обслуживания", — добавил он.
По его словам, опытные образцы уже успешно прошли необходимые заводские испытания.
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