https://ria.ru/20230330/stels-1861781816.html

В России создали новейший стелс-материал для самолетов

В России создали новейший стелс-материал для самолетов - РИА Новости, 30.03.2023

В России создали новейший стелс-материал для самолетов

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал опытные образцы нового стелс-материала, который можно использовать в боевой авиации, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:20

2023-03-30T11:20

2023-03-30T13:53

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал опытные образцы нового стелс-материала, который можно использовать в боевой авиации, сообщили в госкорпорации."Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации", — говорится в пресс-релизе.Как пояснили в холдинге, тонкослойный материал способен поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Он состоит из соединенных между собой нескольких слоев стеклоткани, а в его основе — тонкие нити с металлическим сердечником в стекляной изоляции. Согласно данным из открытых источников, сейчас в боевой авиации используются только радиопоглощающие покрытия, которые не являются элементом конструкции, а наносятся сверху. Стелс-материал разработало Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (входит в "Росэлектронику") для изготовления лопаток компрессоров двигателей — одной из самых заметных деталей в самолете в радиолокационном диапазоне. Как отметил гендиректор конструкторского бюро Алексей Дымовских, проблема создания конструкционного радиопоглощающего материала давно стоит в военном авиастроении. По его словам, опытные образцы уже успешно прошли необходимые заводские испытания.

https://ria.ru/20230313/lantset-1857427192.html

https://ria.ru/20230304/samolet-1855789334.html

https://ria.ru/20230217/bespilotnik-1852563156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ростех, российская электроника, технологии, безопасность, армия, самолеты, алексей дымовский