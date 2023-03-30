Экс-аналитик ЦРУ назвал "убийственную комбинацию", поразившую США
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал администрацию Байдена убийственной для США
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена представляет собой огромную проблему для страны и ее внешней политики, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, проблемное поведение американских властей прослеживалось давно — со времен первых вторжений в другие государства.
"Мы привыкли убивать людей за границей, и это то, чем мы занимаемся с 1989 года. Вы знаете, мы вторглись в Панаму, мы дважды вторгались в Ирак, мы вторглись в Афганистан, мы не предприняли шагов, чтобы попытаться найти мирные решения и решения международного сотрудничества. Помните, в первые дни после 11 сентября правительство Сирии пыталось сотрудничать с нами, потому что они чувствовали такую же угрозу со стороны радикальных исламистов, как и мы, но мы отказали им", — напомнил Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что в нынешней ситуации особую роль во внешнеполитической обстановке играет именно команда Байдена.
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"То, что мы наблюдаем сейчас в администрации Байдена, — это убийственная комбинация высокомерия и некомпетентности, когда вы думаете, что вы лучшие во всем, а на самом деле вы ничего не можете организовать", — считает Джонсон.
Ларри Джонсон ранее назвал союз Москвы и Пекина уникальным из-за удачного взаимного дополнения: КНР представляет собой величайшую промышленную державу, в то время как Россия главенствует в поставке сырьевых товаров и редкоземельных минералов. Кроме того, добавил бывший разведчик, российский оборонный сектор крайне силен.