https://ria.ru/20230330/ssha-1861900390.html

Экс-аналитик ЦРУ назвал "убийственную комбинацию", поразившую США

Экс-аналитик ЦРУ назвал "убийственную комбинацию", поразившую США - РИА Новости, 30.03.2023

Экс-аналитик ЦРУ назвал "убийственную комбинацию", поразившую США

Администрация президента США Джо Байдена представляет собой огромную проблему для страны и ее внешней политики, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:44

2023-03-30T16:44

2023-03-30T17:36

в мире

россия

сша

китай

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

панама

ирак

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена представляет собой огромную проблему для страны и ее внешней политики, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, проблемное поведение американских властей прослеживалось давно — со времен первых вторжений в другие государства."Мы привыкли убивать людей за границей, и это то, чем мы занимаемся с 1989 года. Вы знаете, мы вторглись в Панаму, мы дважды вторгались в Ирак, мы вторглись в Афганистан, мы не предприняли шагов, чтобы попытаться найти мирные решения и решения международного сотрудничества. Помните, в первые дни после 11 сентября правительство Сирии пыталось сотрудничать с нами, потому что они чувствовали такую же угрозу со стороны радикальных исламистов, как и мы, но мы отказали им", — напомнил Джонсон.Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что в нынешней ситуации особую роль во внешнеполитической обстановке играет именно команда Байдена.Ларри Джонсон ранее назвал союз Москвы и Пекина уникальным из-за удачного взаимного дополнения: КНР представляет собой величайшую промышленную державу, в то время как Россия главенствует в поставке сырьевых товаров и редкоземельных минералов. Кроме того, добавил бывший разведчик, российский оборонный сектор крайне силен.

https://ria.ru/20230330/ugroza-1861830541.html

https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html

россия

сша

китай

панама

ирак

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, сша, китай, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), панама, ирак