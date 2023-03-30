https://ria.ru/20230330/srok-1861735692.html

Опрос показал, сколько россиян не проходят испытательный срок на работе

Опрос показал, сколько россиян не проходят испытательный срок на работе - РИА Новости, 30.03.2023

Опрос показал, сколько россиян не проходят испытательный срок на работе

Более 20% россиян не проходят успешно испытательный срок на работе, чаще всего это работники в возрасте от 25 до 44 лет, показало исследование HeadHunter,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T06:42

2023-03-30T06:42

2023-03-30T06:42

общество

россия

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Более 20% россиян не проходят успешно испытательный срок на работе, чаще всего это работники в возрасте от 25 до 44 лет, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Служба исследований компании провела опрос с 17 по 27 марта среди 3172 российских соискателей. "Два из трех (67%) респондентов всегда успешно проходили испытательный срок. Большинство (от 70% и выше) строителей, юристов, топ-менеджеров, ИТ-специалистов, занятых на производстве и в сельском хозяйстве. Почти каждый пятый (23%) покинул компанию во время испытательного срока по собственному желанию, чаще всего это работники в возрасте от 25 до 44 лет (24%), рабочий и административный персонал (по 29%), а также продавцы и молодые специалисты без опыта (по 27%)", - говорится в сообщении. В целом, около 75% работников сталкивались с испытательным сроком, его не было лишь у каждого пятого при трудоустройстве. Наиболее высокая доля тех, кто трудоустраивался без испытательного срока среди работников сферы науки и образования, строителей, рабочих и занятых в сфере туризма. Более половины опрошенных считают, что испытательный срок нужен, однако 47% проходивших испытательный срок отмечали, что оклад в это время был меньше, а примерно у четверти не было премий. Около 55% респондентов думают, что испытательный срок должен длиться один месяц, 18% считают, что нужно 2 месяца и только 14% согласны со стандартным сроком продолжительностью три месяца.

https://ria.ru/20230320/uvolnenie-1859016600.html

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общество, россия