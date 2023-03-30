https://ria.ru/20230330/spetsprizy-1861987962.html

Сотрудников "России сегодня" наградили спецпризами СЖР

Сотрудников "России сегодня" наградили спецпризами СЖР - РИА Новости, 30.03.2023

Сотрудников "России сегодня" наградили спецпризами СЖР

Обозреватель радио Sputnik (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Диана Берлин и специальный фотокорреспондент "России сегодня" Илья Питалев получили спецпризы РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T22:02

2023-03-30T22:02

2023-03-30T22:02

общество

дмитрий киселев

миа "россия сегодня"

союз журналистов россии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обозреватель радио Sputnik (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Диана Берлин и специальный фотокорреспондент "России сегодня" Илья Питалев получили спецпризы Союза журналистов России, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России". Берлин получила спецприз "За сохранение лучших традиций отечественного радиовещания", Питалев удостоен награды в категории "Лучший фотожурналист". Военные корреспонденты входящего в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, освещающие спецоперацию на Украине, получили награды за смелость при исполнении служебного долга. Также в этой категории награждены сотрудники "Российской газеты" Сергей Емельянов, Анна Ковалева, Игорь Коц и Владимир Ладный, главный редактор информационного агентства "Регнум" Марина Ахмедова, специальный корреспондент телеканала "ТВ Центр" Петр Вершинин и другие. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев был удостоен почетного звания "Золотое перо российской журналистики". "Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

https://ria.ru/20230330/voenkory-1861986423.html

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851589423.html

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общество, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", союз журналистов россии