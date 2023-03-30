Сотрудников "России сегодня" наградили спецпризами СЖР
Сотрудников "России сегодня" Диану Берлин и Илью Питалева наградили спецпризами СЖР
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обозреватель радио Sputnik (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Диана Берлин и специальный фотокорреспондент "России сегодня" Илья Питалев получили спецпризы Союза журналистов России, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России".
Берлин получила спецприз "За сохранение лучших традиций отечественного радиовещания", Питалев удостоен награды в категории "Лучший фотожурналист".
Военные корреспонденты входящего в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, освещающие спецоперацию на Украине, получили награды за смелость при исполнении служебного долга. Также в этой категории награждены сотрудники "Российской газеты" Сергей Емельянов, Анна Ковалева, Игорь Коц и Владимир Ладный, главный редактор информационного агентства "Регнум" Марина Ахмедова, специальный корреспондент телеканала "ТВ Центр" Петр Вершинин и другие.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев был удостоен почетного звания "Золотое перо российской журналистики".
"Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.