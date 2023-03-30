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ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт, заявил Рогов - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 30.03.2023 (обновлено: 16:24 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861886565.html
ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт, заявил Рогов
ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт, заявил Рогов - РИА Новости, 30.03.2023
ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт, заявил Рогов
Украинская армия стягивает западную бронетехнику и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:23
2023-03-30T16:24
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Украинская армия стягивает западную бронетехнику и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По его мнению, с имеющимися на данный момент вооружением и боевой техникой украинские войска могут попытаться организовать наступление.На прошлой неделе Рогов сперва сообщил, что украинские войска готовят наступление в районе города Орехов, а на следующий день – что наступление сорвано.
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861882312.html
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вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, владимир рогов
Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов
ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт, заявил Рогов

Рогов: ВСУ активно стягивают западную бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Украинская армия стягивает западную бронетехнику и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Все поставляется на запорожский фронт", - сказал Рогов.
По его мнению, с имеющимися на данный момент вооружением и боевой техникой украинские войска могут попытаться организовать наступление.
На прошлой неделе Рогов сперва сообщил, что украинские войска готовят наступление в районе города Орехов, а на следующий день – что наступление сорвано.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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