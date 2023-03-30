https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861886565.html

ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт, заявил Рогов

ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт, заявил Рогов - РИА Новости, 30.03.2023

ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт, заявил Рогов

Украинская армия стягивает западную бронетехнику и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:23

2023-03-30T16:23

2023-03-30T16:24

вооруженные силы украины

в мире

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Украинская армия стягивает западную бронетехнику и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По его мнению, с имеющимися на данный момент вооружением и боевой техникой украинские войска могут попытаться организовать наступление.На прошлой неделе Рогов сперва сообщил, что украинские войска готовят наступление в районе города Орехов, а на следующий день – что наступление сорвано.

https://ria.ru/20230330/ukraina-1861882312.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, владимир рогов