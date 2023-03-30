https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861784817.html

Попытку прорыва ВСУ к Азовскому морю купируют, считает эксперт

Попытку прорыва ВСУ к Азовскому морю купируют, считает эксперт - РИА Новости, 30.03.2023

Попытку прорыва ВСУ к Азовскому морю купируют, считает эксперт

Попытка наступления для прорыва украинских войск к Азовскому морю не исключена, но будет купирована, заявил глава Центра изучения военных и политических... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:30

2023-03-30T11:30

2023-03-30T11:55

специальная военная операция на украине

азовское море

украина

россия

алексей резников

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Попытка наступления для прорыва украинских войск к Азовскому морю не исключена, но будет купирована, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов (Россия) Андрей Клинцевич. "Каждая из сторон (украинская и российская) вскрывает потенциалы (друг друга), в том числе может вводить в заблуждение. Но пока из того, что мы видим, реальных характеристик, чтобы они могли выйти к Азовскому морю, нет. Где-то продавить какой-то фронт, на какой-то линии, вклиниться в передовые рубежи нашей обороны – если они создадут какой-то мощный танковый (кулак) или с помощью мощнейших артиллерийских ударов – возможно. Но на это мы сможем перебросить силы и средства и купировать эту ситуацию", - сказал Клинцевич в эфире "Соловьев Live". Американцы используют в военном противостоянии на Украине доктрину тяжелых дивизий прорыва, заявлял ранее Клинцевич. По его сведениям, украинским войскам стали поступать танковые мостоукладчики немецкого и американского производства для преодоления противотанковых рвов тяжелой техникой. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы – "весенняя земля слякотная, колесная техника не проедет, придется подождать". По его оценке, Генштаб планирует нанести несколько ударов.

https://ria.ru/20230329/ukraina-1861471909.html

азовское море

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азовское море, украина, россия, алексей резников, безопасность