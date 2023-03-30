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Попытку прорыва ВСУ к Азовскому морю купируют, считает эксперт - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 30.03.2023 (обновлено: 11:55 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861784817.html
Попытку прорыва ВСУ к Азовскому морю купируют, считает эксперт
Попытку прорыва ВСУ к Азовскому морю купируют, считает эксперт - РИА Новости, 30.03.2023
Попытку прорыва ВСУ к Азовскому морю купируют, считает эксперт
Попытка наступления для прорыва украинских войск к Азовскому морю не исключена, но будет купирована, заявил глава Центра изучения военных и политических... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:30
2023-03-30T11:55
специальная военная операция на украине
азовское море
украина
россия
алексей резников
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Попытка наступления для прорыва украинских войск к Азовскому морю не исключена, но будет купирована, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов (Россия) Андрей Клинцевич. "Каждая из сторон (украинская и российская) вскрывает потенциалы (друг друга), в том числе может вводить в заблуждение. Но пока из того, что мы видим, реальных характеристик, чтобы они могли выйти к Азовскому морю, нет. Где-то продавить какой-то фронт, на какой-то линии, вклиниться в передовые рубежи нашей обороны – если они создадут какой-то мощный танковый (кулак) или с помощью мощнейших артиллерийских ударов – возможно. Но на это мы сможем перебросить силы и средства и купировать эту ситуацию", - сказал Клинцевич в эфире "Соловьев Live". Американцы используют в военном противостоянии на Украине доктрину тяжелых дивизий прорыва, заявлял ранее Клинцевич. По его сведениям, украинским войскам стали поступать танковые мостоукладчики немецкого и американского производства для преодоления противотанковых рвов тяжелой техникой. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы – "весенняя земля слякотная, колесная техника не проедет, придется подождать". По его оценке, Генштаб планирует нанести несколько ударов.
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861471909.html
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азовское море, украина, россия, алексей резников, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Украина, Россия, Алексей Резников, Безопасность
Попытку прорыва ВСУ к Азовскому морю купируют, считает эксперт

Клинцевич не исключил попытки прорыва ВСУ к Азовскому морю, но ее купируют

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Попытка наступления для прорыва украинских войск к Азовскому морю не исключена, но будет купирована, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов (Россия) Андрей Клинцевич.
"Каждая из сторон (украинская и российская) вскрывает потенциалы (друг друга), в том числе может вводить в заблуждение. Но пока из того, что мы видим, реальных характеристик, чтобы они могли выйти к Азовскому морю, нет. Где-то продавить какой-то фронт, на какой-то линии, вклиниться в передовые рубежи нашей обороны – если они создадут какой-то мощный танковый (кулак) или с помощью мощнейших артиллерийских ударов – возможно. Но на это мы сможем перебросить силы и средства и купировать эту ситуацию", - сказал Клинцевич в эфире "Соловьев Live".
Американцы используют в военном противостоянии на Украине доктрину тяжелых дивизий прорыва, заявлял ранее Клинцевич. По его сведениям, украинским войскам стали поступать танковые мостоукладчики немецкого и американского производства для преодоления противотанковых рвов тяжелой техникой.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы – "весенняя земля слякотная, колесная техника не проедет, придется подождать". По его оценке, Генштаб планирует нанести несколько ударов.
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Специальная военная операция на УкраинеАзовское мореУкраинаРоссияАлексей РезниковБезопасность
 
 
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