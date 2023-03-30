https://ria.ru/20230330/soyuz-1861721822.html

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту космический аппарат для Минобороны

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту космический аппарат для Минобороны - РИА Новости, 30.03.2023

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту космический аппарат для Минобороны

Ракета "Союз-2.1в" легкого класса вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны, сообщили журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T00:19

2023-03-30T00:19

2023-03-30T00:41

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1в" легкого класса вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны, сообщили журналистам в военном ведомстве. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь", — отметили в министерстве. Как уточнили в Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме, ему присвоили порядковый номер "Космос-2568". Специалисты внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о нем. Ракета "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны стартовала с космодрома Плесецк 29 марта в 22:57 мск. В ведомстве подчеркнули, что старт и выведение на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

https://ria.ru/20230328/soyuz-1861267928.html

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