https://ria.ru/20230330/snegopad-1861992686.html
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.03.2023
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области из-за непогоды, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T22:59
2023-03-30T22:59
2023-03-30T23:00
происшествия
ростовская область
шахты
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99203/47/992034799_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_fcd8739231635d4e0a068c13c48e1cc9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар - РИА Новости. Режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области из-за непогоды, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах", - написал он в Telegram. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение перекрыто.
https://ria.ru/20230330/pomosch-1861976800.html
ростовская область
шахты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99203/47/992034799_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b8b8623a35e50a58a435680678c698ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, шахты, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Шахты, Василий Голубев
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС
В пяти муниципалитетах Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС