https://ria.ru/20230330/snegopad-1861992686.html

В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС

В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.03.2023

В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области из-за непогоды, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T22:59

2023-03-30T22:59

2023-03-30T23:00

происшествия

ростовская область

шахты

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар - РИА Новости. Режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области из-за непогоды, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах", - написал он в Telegram. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение перекрыто.

https://ria.ru/20230330/pomosch-1861976800.html

ростовская область

шахты

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, шахты, василий голубев