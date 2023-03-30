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В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.03.2023
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22:59 30.03.2023 (обновлено: 23:00 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/snegopad-1861992686.html
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.03.2023
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области из-за непогоды, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T22:59
2023-03-30T23:00
происшествия
ростовская область
шахты
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар - РИА Новости. Режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области из-за непогоды, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах", - написал он в Telegram. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение перекрыто.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, шахты, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Шахты, Василий Голубев
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС

В пяти муниципалитетах Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС

© Фото : Денис ДемковСнег в Ростовской области
Снег в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Денис Демков
Снег в Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар - РИА Новости. Режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области из-за непогоды, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах", - написал он в Telegram.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение перекрыто.
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