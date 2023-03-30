https://ria.ru/20230330/sneg-1861777540.html

В Мурманской области более 30 автомобилей застряли в снежном плену

В Мурманской области более 30 автомобилей застряли в снежном плену - РИА Новости, 30.03.2023

В Мурманской области более 30 автомобилей застряли в снежном плену

Более 30 автомобилей застряли в снежном плену по дороге из поселка Териберка в Мурманск, трасса была закрыта в среду из-за метели, сообщили в четверг в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:08

2023-03-30T11:08

2023-03-30T11:33

происшествия

мурманск

россия

мурманская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154996/36/1549963612_0:77:3369:1972_1920x0_80_0_0_df1fb5a4cf975d55a1a21688a24e0313.jpg

МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Более 30 автомобилей застряли в снежном плену по дороге из поселка Териберка в Мурманск, трасса была закрыта в среду из-за метели, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону. "В районе развилки на сельское поселение Териберка в районе 81 км, в заторе оказались автомобили граждан, которые выехали на закрытый участок автодороги, перекрытый в превентивных целях по погодным условиям. Помимо этого, в районе развилки 0 км по 10 километр автоподъезда к Териберке также находятся около 30 автомобилей", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, к месту были направлены спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и АСО АСС Мурманской области общей группировкой восемь человек и шесть единиц техники. "Администрацией Кольского района предоставлен пункт обогрева, на месте находится микроавтобус для транспортировки граждан в сторону города Мурманска. Силами подрядной организации граждане обеспечиваются питьем и едой", - добавили в МЧС. На месте находятся два погрузчика с топливом. Дорожная техника чистит трассу. Териберка находится в 120 километрах от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана. Зимой дорогу часто перекрывают из-за снегопадов, так что туристы "застревают" здесь иногда на несколько дней.

https://ria.ru/20230330/vskrytie-1861728284.html

https://ria.ru/20230330/sneg-1861768701.html

мурманск

россия

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманск, россия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм