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В Мурманской области более 30 автомобилей застряли в снежном плену
В Мурманской области более 30 автомобилей застряли в снежном плену - РИА Новости, 30.03.2023
В Мурманской области более 30 автомобилей застряли в снежном плену
Более 30 автомобилей застряли в снежном плену по дороге из поселка Териберка в Мурманск, трасса была закрыта в среду из-за метели, сообщили в четверг в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:08
2023-03-30T11:08
2023-03-30T11:33
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МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Более 30 автомобилей застряли в снежном плену по дороге из поселка Териберка в Мурманск, трасса была закрыта в среду из-за метели, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону. "В районе развилки на сельское поселение Териберка в районе 81 км, в заторе оказались автомобили граждан, которые выехали на закрытый участок автодороги, перекрытый в превентивных целях по погодным условиям. Помимо этого, в районе развилки 0 км по 10 километр автоподъезда к Териберке также находятся около 30 автомобилей", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, к месту были направлены спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и АСО АСС Мурманской области общей группировкой восемь человек и шесть единиц техники. "Администрацией Кольского района предоставлен пункт обогрева, на месте находится микроавтобус для транспортировки граждан в сторону города Мурманска. Силами подрядной организации граждане обеспечиваются питьем и едой", - добавили в МЧС. На месте находятся два погрузчика с топливом. Дорожная техника чистит трассу. Териберка находится в 120 километрах от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана. Зимой дорогу часто перекрывают из-за снегопадов, так что туристы "застревают" здесь иногда на несколько дней.
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происшествия, мурманск, россия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм
Происшествия, Мурманск, Россия, Мурманская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм
В Мурманской области более 30 автомобилей застряли в снежном плену
Более 30 автомобилей застряли в снежном плену по дороге из Териберки в Мурманск