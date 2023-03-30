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Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных - РИА Новости, 30.03.2023
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02:46 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/siriya-1861728049.html
Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных
Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных - РИА Новости, 30.03.2023
Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных
Двое сирийских военных получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T02:46
2023-03-30T02:46
в мире
сирия
дамаск (город)
голанские высоты
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КАИР, 30 мар - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска, сообщило министерство обороны Сирии. Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска. "Сегодня около 01.20 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью нескольких ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду позиций в окрестностях города Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20230325/siriya-1860662730.html
сирия
дамаск (город)
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в мире, сирия, дамаск (город), голанские высоты
В мире, Сирия, Дамаск (город), Голанские высоты
Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных

Двое сирийских военных ранены в результате израильской атаки на окрестности Дамаска

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
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КАИР, 30 мар - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска, сообщило министерство обороны Сирии.
Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска.
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Дамаск осудил авиаудары США по провинции Дейр эз-Зор
25 марта, 23:22
"Сегодня около 01.20 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью нескольких ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду позиций в окрестностях города Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
 
В миреСирияДамаск (город)Голанские высоты
 
 
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