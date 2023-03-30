https://ria.ru/20230330/siriya-1861728049.html
Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных
Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных - РИА Новости, 30.03.2023
Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных
Двое сирийских военных получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T02:46
2023-03-30T02:46
2023-03-30T02:46
в мире
сирия
дамаск (город)
голанские высоты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:74:3510:2048_1920x0_80_0_0_bfb6593a44af30a31794a8651f542d5b.jpg
КАИР, 30 мар - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска, сообщило министерство обороны Сирии. Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска. "Сегодня около 01.20 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью нескольких ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду позиций в окрестностях города Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20230325/siriya-1860662730.html
сирия
дамаск (город)
голанские высоты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f245bc1c092e90a6b1e6de5198eec8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дамаск (город), голанские высоты
В мире, Сирия, Дамаск (город), Голанские высоты
Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных
Двое сирийских военных ранены в результате израильской атаки на окрестности Дамаска