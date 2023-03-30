https://ria.ru/20230330/siriya-1861728049.html

Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных

Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных - РИА Новости, 30.03.2023

Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных

Двое сирийских военных получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T02:46

2023-03-30T02:46

2023-03-30T02:46

в мире

сирия

дамаск (город)

голанские высоты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:74:3510:2048_1920x0_80_0_0_bfb6593a44af30a31794a8651f542d5b.jpg

КАИР, 30 мар - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска, сообщило министерство обороны Сирии. Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска. "Сегодня около 01.20 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью нескольких ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду позиций в окрестностях города Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

https://ria.ru/20230325/siriya-1860662730.html

сирия

дамаск (город)

голанские высоты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, дамаск (город), голанские высоты