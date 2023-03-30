https://ria.ru/20230330/singapur-1861742654.html
Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура
Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура - РИА Новости, 30.03.2023
Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура
Азия, где проживает более половины населения мира, всегда должна оставаться открытым регионом, заявил в четверг премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:20
2023-03-30T08:20
2023-03-30T08:48
в мире
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сингапур (город)
хайнань
ли сянь лун
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ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Азия, где проживает более половины населения мира, всегда должна оставаться открытым регионом, заявил в четверг премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. "Азия — динамичный регион с огромными перспективами. Здесь проживает более половины населения мира, и азиаты становятся все более образованными, наполненными энергией, идеями и динамизмом… Однако реализация перспектив зависит от того, останется ли регион стабильным, инклюзивным и открытым, поскольку, как и на любой другой регион, на Азию влияют неспокойная глобальная среда и стратегическая напряженность", - заявил Ли Сянь Лун, выступая на Боаоском азиатском экономическом форуме (БАФ) на китайском острове Хайнань. Он подчеркнул, что "Азия всегда должна оставаться открытым регионом". Азиатский форум в Боао был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными. В этом году форум проходит с 28 по 31 марта под девизом "Неопределенный мир: единство и сотрудничество для преодоления вызовов, открытость и инклюзивность для содействия развитию". Впервые с начала пандемии мероприятие проходит полностью в офлайн-формате.
https://ria.ru/20230329/biznes-1861424841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азия, сингапур (город), хайнань, ли сянь лун
В мире, Азия, Сингапур (город), Хайнань, Ли Сянь Лун
Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура
Премьер Сингапура: Азия, где живет более половины населения, должна оставаться открытой
ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Азия, где проживает более половины населения мира, всегда должна оставаться открытым регионом, заявил в четверг премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
"Азия — динамичный регион с огромными перспективами. Здесь проживает более половины населения мира, и азиаты становятся все более образованными, наполненными энергией, идеями и динамизмом… Однако реализация перспектив зависит от того, останется ли регион стабильным, инклюзивным и открытым, поскольку, как и на любой другой регион, на Азию влияют неспокойная глобальная среда и стратегическая напряженность", - заявил Ли Сянь Лун, выступая на Боаоском азиатском экономическом форуме (БАФ) на китайском острове Хайнань
.
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Он подчеркнул, что "Азия всегда должна оставаться открытым регионом".
Азиатский форум в Боао был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
В этом году форум проходит с 28 по 31 марта под девизом "Неопределенный мир: единство и сотрудничество для преодоления вызовов, открытость и инклюзивность для содействия развитию". Впервые с начала пандемии мероприятие проходит полностью в офлайн-формате.
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