https://ria.ru/20230330/singapur-1861742654.html

Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура

Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура - РИА Новости, 30.03.2023

Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура

Азия, где проживает более половины населения мира, всегда должна оставаться открытым регионом, заявил в четверг премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:20

2023-03-30T08:20

2023-03-30T08:48

в мире

азия

сингапур (город)

хайнань

ли сянь лун

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ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Азия, где проживает более половины населения мира, всегда должна оставаться открытым регионом, заявил в четверг премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. "Азия — динамичный регион с огромными перспективами. Здесь проживает более половины населения мира, и азиаты становятся все более образованными, наполненными энергией, идеями и динамизмом… Однако реализация перспектив зависит от того, останется ли регион стабильным, инклюзивным и открытым, поскольку, как и на любой другой регион, на Азию влияют неспокойная глобальная среда и стратегическая напряженность", - заявил Ли Сянь Лун, выступая на Боаоском азиатском экономическом форуме (БАФ) на китайском острове Хайнань. Он подчеркнул, что "Азия всегда должна оставаться открытым регионом". Азиатский форум в Боао был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными. В этом году форум проходит с 28 по 31 марта под девизом "Неопределенный мир: единство и сотрудничество для преодоления вызовов, открытость и инклюзивность для содействия развитию". Впервые с начала пандемии мероприятие проходит полностью в офлайн-формате.

https://ria.ru/20230329/biznes-1861424841.html

https://ria.ru/20230321/yuan-1859551307.html

азия

сингапур (город)

хайнань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азия, сингапур (город), хайнань, ли сянь лун