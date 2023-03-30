Рейтинг@Mail.ru
Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 30.03.2023 (обновлено: 08:48 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/singapur-1861742654.html
Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура
Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура - РИА Новости, 30.03.2023
Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура
Азия, где проживает более половины населения мира, всегда должна оставаться открытым регионом, заявил в четверг премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:20
2023-03-30T08:48
в мире
азия
сингапур (город)
хайнань
ли сянь лун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739435345_117:0:1164:589_1920x0_80_0_0_bc279db9e8d9748fce60c011de256086.jpg
ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Азия, где проживает более половины населения мира, всегда должна оставаться открытым регионом, заявил в четверг премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. "Азия — динамичный регион с огромными перспективами. Здесь проживает более половины населения мира, и азиаты становятся все более образованными, наполненными энергией, идеями и динамизмом… Однако реализация перспектив зависит от того, останется ли регион стабильным, инклюзивным и открытым, поскольку, как и на любой другой регион, на Азию влияют неспокойная глобальная среда и стратегическая напряженность", - заявил Ли Сянь Лун, выступая на Боаоском азиатском экономическом форуме (БАФ) на китайском острове Хайнань. Он подчеркнул, что "Азия всегда должна оставаться открытым регионом". Азиатский форум в Боао был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными. В этом году форум проходит с 28 по 31 марта под девизом "Неопределенный мир: единство и сотрудничество для преодоления вызовов, открытость и инклюзивность для содействия развитию". Впервые с начала пандемии мероприятие проходит полностью в офлайн-формате.
https://ria.ru/20230329/biznes-1861424841.html
https://ria.ru/20230321/yuan-1859551307.html
азия
сингапур (город)
хайнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739435345_248:0:1033:589_1920x0_80_0_0_cc4ea404b1b00c2a537f0b986bdd96e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азия, сингапур (город), хайнань, ли сянь лун
В мире, Азия, Сингапур (город), Хайнань, Ли Сянь Лун
Азия должна оставаться открытым регионом, заявил премьер Сингапура

Премьер Сингапура: Азия, где живет более половины населения, должна оставаться открытой

© Фото : Татьяна АганинаСингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Татьяна Аганина
Сингапур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Азия, где проживает более половины населения мира, всегда должна оставаться открытым регионом, заявил в четверг премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
"Азия — динамичный регион с огромными перспективами. Здесь проживает более половины населения мира, и азиаты становятся все более образованными, наполненными энергией, идеями и динамизмом… Однако реализация перспектив зависит от того, останется ли регион стабильным, инклюзивным и открытым, поскольку, как и на любой другой регион, на Азию влияют неспокойная глобальная среда и стратегическая напряженность", - заявил Ли Сянь Лун, выступая на Боаоском азиатском экономическом форуме (БАФ) на китайском острове Хайнань.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Овчинский: начался прием заявок на бизнес-миссию в Юго-Восточную Азию
29 марта, 07:20
Он подчеркнул, что "Азия всегда должна оставаться открытым регионом".
Азиатский форум в Боао был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
В этом году форум проходит с 28 по 31 марта под девизом "Неопределенный мир: единство и сотрудничество для преодоления вызовов, открытость и инклюзивность для содействия развитию". Впервые с начала пандемии мероприятие проходит полностью в офлайн-формате.
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин: Россия поддержит торговлю в юанях с Азией и Латинской Америкой
21 марта, 17:27
 
В миреАзияСингапур (город)ХайнаньЛи Сянь Лун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала