https://ria.ru/20230330/shtraf-1861858310.html

В Воронеже мать избитой годовалой дочери отделалась штрафом

В Воронеже мать избитой годовалой дочери отделалась штрафом - РИА Новости, 30.03.2023

В Воронеже мать избитой годовалой дочери отделалась штрафом

Суд оштрафовал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей жительницу Воронежа, фото и избитой и завернутой в тряпку дочери которой вызвало бурное... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:42

2023-03-30T14:42

2023-03-30T14:42

происшествия

россия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg

ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Суд оштрафовал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей жительницу Воронежа, фото и избитой и завернутой в тряпку дочери которой вызвало бурное обсуждение в интернете, сообщает региональное управление СК РФ. Фото избитого малыша, который был на руках взрослого мужчины, появилось в начале июня прошлого года в одном из Telegram-каналов Воронежа, вызвав резонанс. Сообщалось, что девочка была завернута в тряпку, один ее глаз заплыл и не открывался, на лице - гематома. Избитую девочку и ее двухлетнюю сестру поместили в больницу. В отношении матери ребенка СК возбудил уголовное дело об истязании. Женщине было предъявлено обвинение, суд заключил ее под стражу. "Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летней жительницы Воронежа. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - сообщает следствие. По его данным, женщина оставляла ребенка на продолжительное время без присмотра и продуктов питания, распивала в ее присутствии спиртное, не показывала врачам, не обеспечивала необходимой одеждой и обувью. На первоначальном этапе расследования действия женщины расценили как истязание, но затем статья была переквалифицирована. Женщина полностью признавала вину и раскаялась. "Она была лишена родительских прав в отношении троих своих детей, пострадавшая девочка и ее 2-летняя сестра изъяты из семьи и по настоящее время находятся в специализированном детском учреждении... Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа", - сообщает следствие. По данным местных СМИ, сумма штрафа составила 80 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230329/golod-1861642450.html

https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861459383.html

россия

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)