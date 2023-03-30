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В Воронеже мать избитой годовалой дочери отделалась штрафом - РИА Новости, 30.03.2023
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14:42 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/shtraf-1861858310.html
В Воронеже мать избитой годовалой дочери отделалась штрафом
В Воронеже мать избитой годовалой дочери отделалась штрафом - РИА Новости, 30.03.2023
В Воронеже мать избитой годовалой дочери отделалась штрафом
Суд оштрафовал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей жительницу Воронежа, фото и избитой и завернутой в тряпку дочери которой вызвало бурное... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:42
2023-03-30T14:42
происшествия
россия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Суд оштрафовал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей жительницу Воронежа, фото и избитой и завернутой в тряпку дочери которой вызвало бурное обсуждение в интернете, сообщает региональное управление СК РФ. Фото избитого малыша, который был на руках взрослого мужчины, появилось в начале июня прошлого года в одном из Telegram-каналов Воронежа, вызвав резонанс. Сообщалось, что девочка была завернута в тряпку, один ее глаз заплыл и не открывался, на лице - гематома. Избитую девочку и ее двухлетнюю сестру поместили в больницу. В отношении матери ребенка СК возбудил уголовное дело об истязании. Женщине было предъявлено обвинение, суд заключил ее под стражу. "Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летней жительницы Воронежа. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - сообщает следствие. По его данным, женщина оставляла ребенка на продолжительное время без присмотра и продуктов питания, распивала в ее присутствии спиртное, не показывала врачам, не обеспечивала необходимой одеждой и обувью. На первоначальном этапе расследования действия женщины расценили как истязание, но затем статья была переквалифицирована. Женщина полностью признавала вину и раскаялась. "Она была лишена родительских прав в отношении троих своих детей, пострадавшая девочка и ее 2-летняя сестра изъяты из семьи и по настоящее время находятся в специализированном детском учреждении... Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа", - сообщает следствие. По данным местных СМИ, сумма штрафа составила 80 тысяч рублей.
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происшествия, россия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже мать избитой годовалой дочери отделалась штрафом

Суд лишил родительских прав и оштрафовал жительницу Воронежа, избившую годовалую дочь

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Суд оштрафовал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей жительницу Воронежа, фото и избитой и завернутой в тряпку дочери которой вызвало бурное обсуждение в интернете, сообщает региональное управление СК РФ.
Фото избитого малыша, который был на руках взрослого мужчины, появилось в начале июня прошлого года в одном из Telegram-каналов Воронежа, вызвав резонанс. Сообщалось, что девочка была завернута в тряпку, один ее глаз заплыл и не открывался, на лице - гематома. Избитую девочку и ее двухлетнюю сестру поместили в больницу. В отношении матери ребенка СК возбудил уголовное дело об истязании. Женщине было предъявлено обвинение, суд заключил ее под стражу.
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"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летней жительницы Воронежа. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - сообщает следствие.
По его данным, женщина оставляла ребенка на продолжительное время без присмотра и продуктов питания, распивала в ее присутствии спиртное, не показывала врачам, не обеспечивала необходимой одеждой и обувью. На первоначальном этапе расследования действия женщины расценили как истязание, но затем статья была переквалифицирована. Женщина полностью признавала вину и раскаялась.
"Она была лишена родительских прав в отношении троих своих детей, пострадавшая девочка и ее 2-летняя сестра изъяты из семьи и по настоящее время находятся в специализированном детском учреждении... Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа", - сообщает следствие.
По данным местных СМИ, сумма штрафа составила 80 тысяч рублей.
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