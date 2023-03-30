https://ria.ru/20230330/serial-1861800491.html

Продюсеры раскрыли сюжет новых "Папиных дочек"

Продюсеры раскрыли сюжет новых "Папиных дочек" - РИА Новости, 30.03.2023

Продюсеры раскрыли сюжет новых "Папиных дочек"

Завершились съемки продолжения "Папиных дочек", и продюсеры раскрыли сюжет новых серий. Об этом сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:42

2023-03-30T12:42

2023-03-30T13:55

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Завершились съемки продолжения "Папиных дочек", и продюсеры раскрыли сюжет новых серий. Об этом сообщает пресс-служба проекта. Веник (Филипп Бледный) на годовщину свадьбы с Дашей (Анастасия Сиваева) найдет прощальное письмо от сбежавшей супруги. Теперь обязанности по воспитанию четырех дочерей на нем. Отцу-одиночке помогут родственники и друзья. Дочек Веника сыграли Ева Смирнова ("Вампиры средней полосы", "Чебурашка"), Вита Корниенко ("Вампиры средней полосы", "Лучше, чем люди"), Полина Айнутдинова ("Здоровый человек") и Полина Денисова ​("Два отца и два сына").Самая ответственная из сестер — Лиза. Воплотившая ее образ Вита Корниенко признается, что у нее с героиней есть общие черты. Обе отличницы, смелые и иногда любят повредничать. Коллеге Виты, Еве Смирновой "ради роли пацанки Дианы пришлось немного побороться с собой", рассказывают в пресс-службе. "Мне очень нравятся платья. А Диана обычно ходит в спортивных штанах и кофте. А еще ей не распускают волосы. В одной серии мы отмечали праздник, я очень просила распустить волосы хотя бы в этот раз", — вспоминает актриса.Декорации квартиры, где живут Веник и его дочери, построили за полтора месяца. По площади они 130 квадратных метров. Есть комнаты девочек, Веника, гостиная, ванная комната и прихожая. "Также в декорациях поместились лифт, лестничная клетка и лестница с тремя пролетами", — пояснили в пресс-службе.Первый "Папины дочки" стартовали в 2007 году. Отсняли 410 серий. Проект получил четере ТЭФИ. Продолжение культового сериала выйдет осенью в эфире СТС и на START.Ранее сообщалось о том, солист "Руки вверх!" Жуков снимет музыкальную драму в духе "Ранеток" с дочерью Никой в главной роли.

https://ria.ru/20230329/kino-1861654755.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы