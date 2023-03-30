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Продюсеры раскрыли сюжет новых "Папиных дочек" - РИА Новости, 30.03.2023
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Культура
 
12:42 30.03.2023 (обновлено: 13:55 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/serial-1861800491.html
Продюсеры раскрыли сюжет новых "Папиных дочек"
Продюсеры раскрыли сюжет новых "Папиных дочек" - РИА Новости, 30.03.2023
Продюсеры раскрыли сюжет новых "Папиных дочек"
Завершились съемки продолжения "Папиных дочек", и продюсеры раскрыли сюжет новых серий. Об этом сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:42
2023-03-30T13:55
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Завершились съемки продолжения "Папиных дочек", и продюсеры раскрыли сюжет новых серий. Об этом сообщает пресс-служба проекта. Веник (Филипп Бледный) на годовщину свадьбы с Дашей (Анастасия Сиваева) найдет прощальное письмо от сбежавшей супруги. Теперь обязанности по воспитанию четырех дочерей на нем. Отцу-одиночке помогут родственники и друзья. Дочек Веника сыграли Ева Смирнова ("Вампиры средней полосы", "Чебурашка"), Вита Корниенко ("Вампиры средней полосы", "Лучше, чем люди"), Полина Айнутдинова ("Здоровый человек") и Полина Денисова ​("Два отца и два сына").Самая ответственная из сестер — Лиза. Воплотившая ее образ Вита Корниенко признается, что у нее с героиней есть общие черты. Обе отличницы, смелые и иногда любят повредничать. Коллеге Виты, Еве Смирновой "ради роли пацанки Дианы пришлось немного побороться с собой", рассказывают в пресс-службе. "Мне очень нравятся платья. А Диана обычно ходит в спортивных штанах и кофте. А еще ей не распускают волосы. В одной серии мы отмечали праздник, я очень просила распустить волосы хотя бы в этот раз", — вспоминает актриса.Декорации квартиры, где живут Веник и его дочери, построили за полтора месяца. По площади они 130 квадратных метров. Есть комнаты девочек, Веника, гостиная, ванная комната и прихожая. "Также в декорациях поместились лифт, лестничная клетка и лестница с тремя пролетами", — пояснили в пресс-службе.Первый "Папины дочки" стартовали в 2007 году. Отсняли 410 серий. Проект получил четере ТЭФИ. Продолжение культового сериала выйдет осенью в эфире СТС и на START.Ранее сообщалось о том, солист "Руки вверх!" Жуков снимет музыкальную драму в духе "Ранеток" с дочерью Никой в главной роли.
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Продюсеры раскрыли сюжет новых "Папиных дочек"

Продюсеры завершили съемки новых "Папиных дочек" и раскрыли сюжет сериала

© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Завершились съемки продолжения "Папиных дочек", и продюсеры раскрыли сюжет новых серий. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Веник (Филипп Бледный) на годовщину свадьбы с Дашей (Анастасия Сиваева) найдет прощальное письмо от сбежавшей супруги. Теперь обязанности по воспитанию четырех дочерей на нем. Отцу-одиночке помогут родственники и друзья.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
«

"Это было невероятное приключение. Если скажу, что в свое время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в "Папиных дочках", это будет неправдой", — говорит Филипп Бледный.

Дочек Веника сыграли Ева Смирнова ("Вампиры средней полосы", "Чебурашка"), Вита Корниенко ("Вампиры средней полосы", "Лучше, чем люди"), Полина Айнутдинова ("Здоровый человек") и Полина Денисова ​("Два отца и два сына").
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
Самая ответственная из сестер — Лиза. Воплотившая ее образ Вита Корниенко признается, что у нее с героиней есть общие черты. Обе отличницы, смелые и иногда любят повредничать.
Коллеге Виты, Еве Смирновой "ради роли пацанки Дианы пришлось немного побороться с собой", рассказывают в пресс-службе.
"Мне очень нравятся платья. А Диана обычно ходит в спортивных штанах и кофте. А еще ей не распускают волосы. В одной серии мы отмечали праздник, я очень просила распустить волосы хотя бы в этот раз", — вспоминает актриса.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
Декорации квартиры, где живут Веник и его дочери, построили за полтора месяца. По площади они 130 квадратных метров. Есть комнаты девочек, Веника, гостиная, ванная комната и прихожая.
"Также в декорациях поместились лифт, лестничная клетка и лестница с тремя пролетами", — пояснили в пресс-службе.
Первый "Папины дочки" стартовали в 2007 году. Отсняли 410 серий. Проект получил четере ТЭФИ.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
Продолжение культового сериала выйдет осенью в эфире СТС и на START.
Ранее сообщалось о том, солист "Руки вверх!" Жуков снимет музыкальную драму в духе "Ранеток" с дочерью Никой в главной роли.
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