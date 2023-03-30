https://ria.ru/20230330/senator-1861721262.html
В сенате США выступили за передачу Киеву любого оружия, кроме ядерного
В сенате США выступили за передачу Киеву любого оружия, кроме ядерного - РИА Новости, 30.03.2023
В сенате США выступили за передачу Киеву любого оружия, кроме ядерного
США следует пойти на эскалацию напряженности в отношениях с Россией и нарастить поставки вооружения Украине, предоставив ей истребители, заявил сенатор —... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T00:07
2023-03-30T00:07
2023-03-30T01:09
в мире
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киев
джим риш
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США следует пойти на эскалацию напряженности в отношениях с Россией и нарастить поставки вооружения Украине, предоставив ей истребители, заявил сенатор — республиканец от штата Айдахо Джим Риш во время дискуссии, посвященной перспективам поддержки Украины и организованной на площадке вашингтонского аналитического Института Хадсона."Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряженность, вы проиграете. <...> Итак, я — за эскалацию", — сказал политик.Риш, представляющий Республиканскую партию в сенатском комитете по международным отношениям, добавил, что поддерживает передачу Украине почти любых вооружений, включая истребители четвертого поколения F-16. Единственное табу на поставки вооружений Киеву, по мнению конгрессмена, касается ядерного оружия.Помимо этого, сенатор подчеркнул, что его не беспокоит возможность применения Россией ядерного оружия в ответ на конфронтационные действия США.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230330/ideologiya-1861720858.html
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в мире, сша, россия, киев, джим риш
В мире, США, Россия, Киев, Джим Риш, Специальная военная операция на Украине
В сенате США выступили за передачу Киеву любого оружия, кроме ядерного
Сенатор США Риш заявил, что поддерживает передачу Киеву любого оружия, кроме ядерного
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США следует пойти на эскалацию напряженности в отношениях с Россией и нарастить поставки вооружения Украине, предоставив ей истребители, заявил сенатор — республиканец от штата Айдахо Джим Риш во время дискуссии, посвященной перспективам поддержки Украины и организованной на площадке вашингтонского аналитического Института Хадсона.
"Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряженность, вы проиграете. <...> Итак, я — за эскалацию", — сказал политик.
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Риш, представляющий Республиканскую партию в сенатском комитете по международным отношениям, добавил, что поддерживает передачу Украине почти любых вооружений, включая истребители четвертого поколения F-16
. Единственное табу на поставки вооружений Киеву
, по мнению конгрессмена, касается ядерного оружия.
Помимо этого, сенатор подчеркнул, что его не беспокоит возможность применения Россией ядерного оружия в ответ на конфронтационные действия США.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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