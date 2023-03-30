https://ria.ru/20230330/scheta-1861808851.html
ЦБ рассказал, когда россияне смогут открывать счета в банках по видеосвязи
ЦБ рассказал, когда россияне смогут открывать счета в банках по видеосвязи - РИА Новости, 30.03.2023
ЦБ рассказал, когда россияне смогут открывать счета в банках по видеосвязи
Банк России надеется, что россияне в 2024 году получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи, заявил директор департамента финансового мониторинга... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:25
2023-03-30T12:25
2023-03-30T12:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Банк России надеется, что россияне в 2024 году получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. "Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти – ред.) - это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации - открытие счета в рамках видеоконференцсвязи", - заявил он, выступая на конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов". Ясинский добавил, что механизм открытия счетов без личного присутствия можно протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). "Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета", - заключил он. Сейчас впервые открыть счет в каком-либо банке и получить конкретную услугу можно лишь при личном общении с сотрудниками банка, либо через единую биометрическую систему (ЕБС).
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860007097.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
ЦБ рассказал, когда россияне смогут открывать счета в банках по видеосвязи
ЦБ выразил надежду, что открывать счета в банках по видеосвязи можно будет уже в 2024 году
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Банк России надеется, что россияне в 2024 году получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
"Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом
и другими заинтересованными ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти – ред.) - это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации - открытие счета в рамках видеоконференцсвязи", - заявил он, выступая на конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов".
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Ясинский добавил, что механизм открытия счетов без личного присутствия можно протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).
"Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета", - заключил он.
Сейчас впервые открыть счет в каком-либо банке и получить конкретную услугу можно лишь при личном общении с сотрудниками банка, либо через единую биометрическую систему (ЕБС).
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