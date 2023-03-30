https://ria.ru/20230330/scheta-1861808851.html

ЦБ рассказал, когда россияне смогут открывать счета в банках по видеосвязи

ЦБ рассказал, когда россияне смогут открывать счета в банках по видеосвязи - РИА Новости, 30.03.2023

ЦБ рассказал, когда россияне смогут открывать счета в банках по видеосвязи

Банк России надеется, что россияне в 2024 году получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи, заявил директор департамента финансового мониторинга... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:25

2023-03-30T12:25

2023-03-30T12:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Банк России надеется, что россияне в 2024 году получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. "Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти – ред.) - это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации - открытие счета в рамках видеоконференцсвязи", - заявил он, выступая на конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов". Ясинский добавил, что механизм открытия счетов без личного присутствия можно протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). "Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета", - заключил он. Сейчас впервые открыть счет в каком-либо банке и получить конкретную услугу можно лишь при личном общении с сотрудниками банка, либо через единую биометрическую систему (ЕБС).

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860007097.html

https://ria.ru/20230329/dolg-1861639547.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)