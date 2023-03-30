https://ria.ru/20230330/sammit-1861957671.html
В МИД объяснили успех саммита "Россия-Африка", который прошел в 2019 году
В МИД объяснили успех саммита "Россия-Африка", который прошел в 2019 году - РИА Новости, 30.03.2023
В МИД объяснили успех саммита "Россия-Африка", который прошел в 2019 году
Запад пропустил удар, подумав, что африканские страны не примут участие в первом саммите "Россия-Африка", который успешно прошел в 2019 году в Сочи, заявил в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:47
2023-03-30T18:47
2023-03-30T18:47
в мире
россия
сочи
олег озеров
центральный дом журналиста
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад пропустил удар, подумав, что африканские страны не примут участие в первом саммите "Россия-Африка", который успешно прошел в 2019 году в Сочи, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции "Россия - Африка" Олег Озеров. "Саммит "Россия-Африка" был чрезвычайно успешным. Причем Запад тогда пропустил удар, подумав, что никто не приедет. Они поняли только на самой последней фазе, потому что они не верили, что Россия может быть кому-нибудь нужна. Выяснилось, что главы государств африканских стран благодарны нашей стране, они приехали и провели переговоры, которые дали мощный импульс развитию наших отношений с африканским континентом",- сказал Озеров в ходе круглого стола "Международное сотрудничество Россия - Африка", прошедшего в Центральном доме журналистов.
https://ria.ru/20230316/afrika-1858187300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сочи, олег озеров, центральный дом журналиста, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сочи, Олег Озеров, Центральный дом журналиста, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД объяснили успех саммита "Россия-Африка", который прошел в 2019 году
Представитель МИД Озеров: саммит "Россия-Африка", который прошел в 2019 году, был успешным