https://ria.ru/20230330/sammit-1861957671.html

В МИД объяснили успех саммита "Россия-Африка", который прошел в 2019 году

В МИД объяснили успех саммита "Россия-Африка", который прошел в 2019 году - РИА Новости, 30.03.2023

В МИД объяснили успех саммита "Россия-Африка", который прошел в 2019 году

Запад пропустил удар, подумав, что африканские страны не примут участие в первом саммите "Россия-Африка", который успешно прошел в 2019 году в Сочи, заявил в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:47

2023-03-30T18:47

2023-03-30T18:47

в мире

россия

сочи

олег озеров

центральный дом журналиста

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад пропустил удар, подумав, что африканские страны не примут участие в первом саммите "Россия-Африка", который успешно прошел в 2019 году в Сочи, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции "Россия - Африка" Олег Озеров. "Саммит "Россия-Африка" был чрезвычайно успешным. Причем Запад тогда пропустил удар, подумав, что никто не приедет. Они поняли только на самой последней фазе, потому что они не верили, что Россия может быть кому-нибудь нужна. Выяснилось, что главы государств африканских стран благодарны нашей стране, они приехали и провели переговоры, которые дали мощный импульс развитию наших отношений с африканским континентом",- сказал Озеров в ходе круглого стола "Международное сотрудничество Россия - Африка", прошедшего в Центральном доме журналистов.

https://ria.ru/20230316/afrika-1858187300.html

россия

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сочи, олег озеров, центральный дом журналиста, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)