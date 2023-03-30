https://ria.ru/20230330/ryba-1861827710.html

Минздрав рассказал, как не заразиться инфекцией при употреблении рыбы

Минздрав рассказал, как не заразиться инфекцией при употреблении рыбы - РИА Новости, 30.03.2023

Минздрав рассказал, как не заразиться инфекцией при употреблении рыбы

Через рыбу и морепродукты могут передаваться многие опасные кишечные паразиты, но заражение человека происходит обычно при употреблении продуктов, которые не... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:14

2023-03-30T13:14

2023-03-30T13:14

россия

роскачество

владимир чуланов

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Через рыбу и морепродукты могут передаваться многие опасные кишечные паразиты, но заражение человека происходит обычно при употреблении продуктов, которые не подвергались термической обработке или посолу, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Роскачество ранее в среду опубликовало результаты исследования роллов "Филадельфия" 15 торговых марок - "ВкусВилл", Spar, "Тануки", "Нияма" (доставка Ozon), Pizza Sushi Wok, "Азбука вкуса", Globus, SushiWok, "Якитория", Shore House, "Планета суши", Bluefin, "Суши-Маркет", "СушиСет", Yami Yami. В роллах первых двух была обнаружена кишечная палочка, и в большинстве остальных - превышение микроорганизмов. "Заражение человека возбудителями острых кишечных инфекций как правило происходит при употреблении рыбы и морепродуктов, которые не подвергались термической обработке или посолу. Через рыбу и морепродукты могут передаваться многие опасные кишечные паразиты. Примерами опасных и довольно распространенных гельминтозов являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриоз", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что нередко гельминты паразитируют в организме человека, оставаясь долгое время невыявленными, и вызывая хронические патологии органов желудочно-кишечного тракта, такие как панкреатит, холецистит, гепатит, токсико-аллергические реакции, анемия, перитонит, кровотечения. Большинство людей восприимчивы к возбудителям острых кишечных инфекций, уточнил Чуланов. По его словам, эти заболевания наиболее опасны для детей, беременных, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Для профилактики заражения кишечными инфекциями следует мыть поверхности, посуду и руки перед приготовлением и употреблением пищи, употреблять только тщательно прожаренные, пропаренные или сваренные продукты, хранить все скоропортящиеся продукты в холодильнике, пояснил Чуланов. Он добавил, что при острых кишечных инфекциях состояние может ухудшиться достаточно быстро, поэтому следует обращаться к врачу при возникновении первых симптомов заболевания: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышение температуры тела.

https://ria.ru/20230329/rolly-1861661793.html

https://ria.ru/20230222/ryba-1853576047.html

https://ria.ru/20230317/son-1858482335.html

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россия, роскачество, владимир чуланов, здоровье - общество