https://ria.ru/20230330/rumyniya-1861880494.html

Глава МИД Румынии отказался комментировать поставки вооружения на Украину

Глава МИД Румынии отказался комментировать поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 30.03.2023

Глава МИД Румынии отказался комментировать поставки вооружения на Украину

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску отказался комментировать информацию о поставках оружия на Украину, объяснив это политикой правительства. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:59

2023-03-30T15:59

2023-03-30T15:59

в мире

румыния

украина

богдан ауреску

вооруженные силы рф

валерий герасимов

нато

киев

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КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску отказался комментировать информацию о поставках оружия на Украину, объяснив это политикой правительства. Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния. При этом министр экономики Румынии Флорин Спэтару уверяет, что на данный момент нет контрактов на поставку оборудования или припасов украинским властям. "Это политика нашего правительства, нам кажется, что так более эффективно. Что действительно важно, так это то, что НАТО и её союзники могут эффективно помочь Украине. И мы думаем, что это лучше для Украины. Я не комментирую эту тему", - заявил Ауреску журналистам в ответ на просьбу объяснить, почему Бухарест не говорит публично о поставках оружия на Украину. Он добавил, что после разрешения конфликта на Украине "много станет известно". По словам начальника Генштаба ВС РФ, с начала спецоперации Запад поставил Киеву 4 самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1 тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей. Также Украина получила в качестве зарубежной помощи до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тысячи противотанковых средств, свыше 5,3 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов и не менее 5 тысяч беспилотников различного назначения.

https://ria.ru/20230326/moldaviya-1860741310.html

https://ria.ru/20230330/petitsiya-1861873160.html

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в мире, румыния, украина, богдан ауреску, вооруженные силы рф, валерий герасимов, нато, киев