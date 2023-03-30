https://ria.ru/20230330/rumyniya-1861880494.html
Глава МИД Румынии отказался комментировать поставки вооружения на Украину
Глава МИД Румынии отказался комментировать поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 30.03.2023
Глава МИД Румынии отказался комментировать поставки вооружения на Украину
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску отказался комментировать информацию о поставках оружия на Украину, объяснив это политикой правительства. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:59
2023-03-30T15:59
2023-03-30T15:59
в мире
румыния
украина
богдан ауреску
вооруженные силы рф
валерий герасимов
нато
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861880039_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_6d829721dbf83316c07a0e074e29ad40.jpg
КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску отказался комментировать информацию о поставках оружия на Украину, объяснив это политикой правительства. Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния. При этом министр экономики Румынии Флорин Спэтару уверяет, что на данный момент нет контрактов на поставку оборудования или припасов украинским властям. "Это политика нашего правительства, нам кажется, что так более эффективно. Что действительно важно, так это то, что НАТО и её союзники могут эффективно помочь Украине. И мы думаем, что это лучше для Украины. Я не комментирую эту тему", - заявил Ауреску журналистам в ответ на просьбу объяснить, почему Бухарест не говорит публично о поставках оружия на Украину. Он добавил, что после разрешения конфликта на Украине "много станет известно". По словам начальника Генштаба ВС РФ, с начала спецоперации Запад поставил Киеву 4 самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1 тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей. Также Украина получила в качестве зарубежной помощи до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тысячи противотанковых средств, свыше 5,3 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов и не менее 5 тысяч беспилотников различного назначения.
https://ria.ru/20230326/moldaviya-1860741310.html
https://ria.ru/20230330/petitsiya-1861873160.html
румыния
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861880039_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_03db1babf8fcc3d78acb3bd13b22cf7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина, богдан ауреску, вооруженные силы рф, валерий герасимов, нато, киев
В мире, Румыния, Украина, Богдан Ауреску, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, НАТО, Киев
Глава МИД Румынии отказался комментировать поставки вооружения на Украину
Глава МИД Румынии Ауреску отказался комментировать поставки вооружения на Украину