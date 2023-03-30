https://ria.ru/20230330/royzman-1861807785.html

Ройзман* вышел из спецприемника после ареста

Ройзман* вышел из спецприемника после ареста - РИА Новости, 30.03.2023

Ройзман* вышел из спецприемника после ареста

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вышел из спецприемника в столице Урала, где отбывал 14 суток административного ареста за пропаганду экстремисткой... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:24

2023-03-30T12:24

2023-03-30T12:24

происшествия

екатеринбург

евгений ройзман

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вышел из спецприемника в столице Урала, где отбывал 14 суток административного ареста за пропаганду экстремисткой символики, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов. "Да, он покинул спецприемник сегодня", - сказал Идамжапов. Сам Ройзман* заявил журналистам, что в "спецприемнике достаточно гуманная система", там он читал произведения Льва Гумилева, Дмитрия Быкова* и Библию. Ройзман* 16 марта получил 14 суток административного ареста за репост во "ВКонтакте" видео, на котором в течение четырех секунд присутствует символика "Фонда борьбы с коррупцией"**. Экс-мэр заявлял, что никогда не регистрировался в этой социальной сети, а в ходатайстве его адвоката в истребовании сведений группы, где был сделан репост, Ленинский райсуд отказал. После ареста Ройзмана* Идамжапов направил руководству "ВКонтакте" заявление с просьбой заблокировать все аккаунты, в которых используется имя экс-мэра, однако, судя по активным страницам, соцсеть оставила эту просьбу без внимания. Ройзману* предстоит суд по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ за опубликованный им в YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране и, как полагает следствие, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии. Во вторник прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра, в среду его дело поступило в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Ройзману* запрещено ходить в людные места по избранной мере пресечения - запрету определенных действий.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230327/feyki-1861039395.html

https://ria.ru/20230324/rozysk-1860479262.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230323/varlamov-1860204911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, евгений ройзман, россия