https://ria.ru/20230330/royzman-1861807785.html
Ройзман* вышел из спецприемника после ареста
Ройзман* вышел из спецприемника после ареста - РИА Новости, 30.03.2023
Ройзман* вышел из спецприемника после ареста
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вышел из спецприемника в столице Урала, где отбывал 14 суток административного ареста за пропаганду экстремисткой... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:24
2023-03-30T12:24
2023-03-30T12:24
происшествия
екатеринбург
евгений ройзман
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вышел из спецприемника в столице Урала, где отбывал 14 суток административного ареста за пропаганду экстремисткой символики, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов. "Да, он покинул спецприемник сегодня", - сказал Идамжапов. Сам Ройзман* заявил журналистам, что в "спецприемнике достаточно гуманная система", там он читал произведения Льва Гумилева, Дмитрия Быкова* и Библию. Ройзман* 16 марта получил 14 суток административного ареста за репост во "ВКонтакте" видео, на котором в течение четырех секунд присутствует символика "Фонда борьбы с коррупцией"**. Экс-мэр заявлял, что никогда не регистрировался в этой социальной сети, а в ходатайстве его адвоката в истребовании сведений группы, где был сделан репост, Ленинский райсуд отказал. После ареста Ройзмана* Идамжапов направил руководству "ВКонтакте" заявление с просьбой заблокировать все аккаунты, в которых используется имя экс-мэра, однако, судя по активным страницам, соцсеть оставила эту просьбу без внимания. Ройзману* предстоит суд по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ за опубликованный им в YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране и, как полагает следствие, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии. Во вторник прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра, в среду его дело поступило в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Ройзману* запрещено ходить в людные места по избранной мере пресечения - запрету определенных действий.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230327/feyki-1861039395.html
https://ria.ru/20230324/rozysk-1860479262.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230323/varlamov-1860204911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, евгений ройзман, россия
Происшествия, Екатеринбург, Евгений Ройзман, Россия
Ройзман* вышел из спецприемника после ареста
Ройзман вышел из спецприемника после ареста за пропаганду экстремистской символики
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вышел из спецприемника в столице Урала, где отбывал 14 суток административного ареста за пропаганду экстремисткой символики, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.
"Да, он покинул спецприемник сегодня", - сказал Идамжапов.
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Сам Ройзман* заявил журналистам, что в "спецприемнике достаточно гуманная система", там он читал произведения Льва Гумилева
, Дмитрия Быкова
* и Библию.
Ройзман* 16 марта получил 14 суток административного ареста за репост во "ВКонтакте" видео, на котором в течение четырех секунд присутствует символика "Фонда борьбы с коррупцией
"**. Экс-мэр заявлял, что никогда не регистрировался в этой социальной сети, а в ходатайстве его адвоката в истребовании сведений группы, где был сделан репост, Ленинский райсуд отказал.
После ареста Ройзмана* Идамжапов направил руководству "ВКонтакте" заявление с просьбой заблокировать все аккаунты, в которых используется имя экс-мэра, однако, судя по активным страницам, соцсеть оставила эту просьбу без внимания.
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Ройзману* предстоит суд по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ за опубликованный им в YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране и, как полагает следствие, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии. Во вторник прокуратура Москвы
утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра, в среду его дело поступило в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Ройзману* запрещено ходить в людные места по избранной мере пресечения - запрету определенных действий.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
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