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Эксперты рассказали о приоритетах "Роснефти" на внешнем рынке - РИА Новости, 30.03.2023
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07:16 30.03.2023 (обновлено: 07:24 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/rosneft-1861737674.html
Эксперты рассказали о приоритетах "Роснефти" на внешнем рынке
Эксперты рассказали о приоритетах "Роснефти" на внешнем рынке - РИА Новости, 30.03.2023
Эксперты рассказали о приоритетах "Роснефти" на внешнем рынке
"Роснефть" сможет и дальше наращивать поставки нефти в Индию, но ее приоритетом останется китайский рынок, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T07:16
2023-03-30T07:24
экономика
цены на нефть
индия
китай
европа
александр новак
игорь сечин
роснефть
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Роснефть" сможет и дальше наращивать поставки нефти в Индию, но ее приоритетом останется китайский рынок, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в среду "Роснефть" сообщила, что глава компании Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Индию, где встретился с представителями ведомств и руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны. В частности, он обсудил с индийской стороной расширение комплексного сотрудничества в энергетической отрасли и возможность взаиморасчетов в национальных валютах. Кроме того, "Роснефть" и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. "По нашим оценкам, после эмбарго на морские поставки нефти в Европу экспорт "Роснефти" в Индию мог достигнуть примерно 500-700 тысяч баррелей в сутки. Крупнейшим рынком сбыта для российской нефти, на наш взгляд, останется Китай", - сказал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Для сравнения, экспорт нефти в Китай в 2022 году составил 67 миллионов тонн нефти, сообщал ранее в марте вице-премьер Александр Новак, что составляет около 1,8-1,9 миллиона баррелей в сутки. Кауфман при этом отметил, что поездка Сечина в Индию и заключение соглашения с Indian Oil могут служить индикатором того, что рост экспорта российской нефти в эту страну является не временным явлением, а новой реальностью. В свою очередь, директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев подчеркнул, что сам визит демонстрирует планы "Роснефти" по завершению диверсификации поставок своей нефти и их доминированию на индийском рынке. Перспективы индийского рынка После введения ограничений со стороны Европы на морские поставки нефти из России "Роснефть" перенаправила потоки, в том числе в сторону Индии. По словам руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александра Амирагяна, этот рынок привлекателен наличием нефтеперерабатывающего актива у индийских компаний, а также высокими темпами роста спроса на нефть в стране. "По итогам января 2023 года, по данным индийской статистики, российская нефть заняла около 30% индийского импорта, однако есть потенциал для дальнейшего роста поставок с учетом ожиданий по росту спроса и импорта нефти в Индию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Амирагян. Тем не менее, сейчас потребление нефти Индией составляет около пяти миллионов баррелей в сутки, что в три раза ниже, чем у Китая, прокомментировал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По численности населения Индия сопоставима с КНР, тогда как уровень урбанизации в первой значительно ниже - только около 30% населения проживает в городах, объяснил он. Факторами же кратного роста могут стать увеличение доходов населения, переезд в города, использование автомобилей и авиатранспорта. Кауфман же считает, что в краткосрочной перспективе дополнительный существенный рост экспорта в Индию маловероятен, при этом на более долгосрочном горизонте он видит Индию одним из потенциальных покупателей нефти с флагманского проекта "Роснефти" "Восток Ойл", поскольку спрос на "черное золото" в стране в ближайшие годы будет расти. Тем не менее, ключевым целевым рынком для этого проекта все же останется Китай в связи с более коротким транспортным плечом, заключил эксперт.
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экономика, цены на нефть, индия, китай, европа, александр новак, игорь сечин, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Индия, Китай, Европа, Александр Новак, Игорь Сечин, Роснефть
Эксперты рассказали о приоритетах "Роснефти" на внешнем рынке

Кауфман: "Роснефть" сможет наращивать поставки нефти в Индию, но в приоритете будет КНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Роснефть" сможет и дальше наращивать поставки нефти в Индию, но ее приоритетом останется китайский рынок, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в среду "Роснефть" сообщила, что глава компании Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Индию, где встретился с представителями ведомств и руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны. В частности, он обсудил с индийской стороной расширение комплексного сотрудничества в энергетической отрасли и возможность взаиморасчетов в национальных валютах. Кроме того, "Роснефть" и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.
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"По нашим оценкам, после эмбарго на морские поставки нефти в Европу экспорт "Роснефти" в Индию мог достигнуть примерно 500-700 тысяч баррелей в сутки. Крупнейшим рынком сбыта для российской нефти, на наш взгляд, останется Китай", - сказал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Для сравнения, экспорт нефти в Китай в 2022 году составил 67 миллионов тонн нефти, сообщал ранее в марте вице-премьер Александр Новак, что составляет около 1,8-1,9 миллиона баррелей в сутки.
Кауфман при этом отметил, что поездка Сечина в Индию и заключение соглашения с Indian Oil могут служить индикатором того, что рост экспорта российской нефти в эту страну является не временным явлением, а новой реальностью. В свою очередь, директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев подчеркнул, что сам визит демонстрирует планы "Роснефти" по завершению диверсификации поставок своей нефти и их доминированию на индийском рынке.
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Перспективы индийского рынка

После введения ограничений со стороны Европы на морские поставки нефти из России "Роснефть" перенаправила потоки, в том числе в сторону Индии. По словам руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александра Амирагяна, этот рынок привлекателен наличием нефтеперерабатывающего актива у индийских компаний, а также высокими темпами роста спроса на нефть в стране.
"По итогам января 2023 года, по данным индийской статистики, российская нефть заняла около 30% индийского импорта, однако есть потенциал для дальнейшего роста поставок с учетом ожиданий по росту спроса и импорта нефти в Индию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Амирагян.
Тем не менее, сейчас потребление нефти Индией составляет около пяти миллионов баррелей в сутки, что в три раза ниже, чем у Китая, прокомментировал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По численности населения Индия сопоставима с КНР, тогда как уровень урбанизации в первой значительно ниже - только около 30% населения проживает в городах, объяснил он. Факторами же кратного роста могут стать увеличение доходов населения, переезд в города, использование автомобилей и авиатранспорта.
Кауфман же считает, что в краткосрочной перспективе дополнительный существенный рост экспорта в Индию маловероятен, при этом на более долгосрочном горизонте он видит Индию одним из потенциальных покупателей нефти с флагманского проекта "Роснефти" "Восток Ойл", поскольку спрос на "черное золото" в стране в ближайшие годы будет расти. Тем не менее, ключевым целевым рынком для этого проекта все же останется Китай в связи с более коротким транспортным плечом, заключил эксперт.
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ЭкономикаЦены на нефтьИндияКитайЕвропаАлександр НовакИгорь СечинРоснефть
 
 
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