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РНКБ стал дочерним банком ВТБ - РИА Новости, 30.03.2023
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18:26 30.03.2023 (обновлено: 18:39 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/rnkb-1861945780.html
РНКБ стал дочерним банком ВТБ
РНКБ стал дочерним банком ВТБ - РИА Новости, 30.03.2023
РНКБ стал дочерним банком ВТБ
Крымский РНКБ вошел в число дочерних банков ВТБ, это стало результатом дополнительного выпуска обыкновенных акций ВТБ, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:26
2023-03-30T18:39
экономика
втб
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крымский РНКБ вошел в число дочерних банков ВТБ, это стало результатом дополнительного выпуска обыкновенных акций ВТБ, сообщила пресс-служба кредитной организации."В результате допэмиссии Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) вошел в число дочерних банков ВТБ", - говорится в сообщении ВТБ.Банк завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, утвержденного внеочередным собранием акционеров 30 января 2023 года, отчет об итогах зарегистрирован Банком России 30 марта."В рамках дополнительной эмиссии банк разместил по закрытой подписке 8 743 250 481 071 штуку обыкновенных акций по цене 0,017085 рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию на общую сумму 149,4 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.Из них 55,5 миллиарда акций были оплачены денежными средствами в результате осуществления акционерами преимущественного права их приобретения. Оставшиеся 8,7 триллиона бумаг оплачены акциями РНКБ, а также за счет уступки требований по субординированному депозиту, полученному банком ВТБ из средств Фонда национального благосостояния в 2014 году."Проведенная дополнительная эмиссия является частью нашего плана по укреплению капитальной базы, направленного на поддержание развития бизнеса, поддержку клиентов и способствование развитию российской экономики в качестве ключевого системообразующего банка", - прокомментировал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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экономика, втб
Экономика, ВТБ
РНКБ стал дочерним банком ВТБ

ВТБ сообщил, что РНКБ вошел в число его дочерних банков

© Фото : Российский национальный коммерческий банк Здание Российского национального коммерческого банка в Симферополе
Здание Российского национального коммерческого банка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Российский национальный коммерческий банк
Здание Российского национального коммерческого банка в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крымский РНКБ вошел в число дочерних банков ВТБ, это стало результатом дополнительного выпуска обыкновенных акций ВТБ, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В результате допэмиссии Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) вошел в число дочерних банков ВТБ", - говорится в сообщении ВТБ.
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Банк завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, утвержденного внеочередным собранием акционеров 30 января 2023 года, отчет об итогах зарегистрирован Банком России 30 марта.
"В рамках дополнительной эмиссии банк разместил по закрытой подписке 8 743 250 481 071 штуку обыкновенных акций по цене 0,017085 рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию на общую сумму 149,4 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
Из них 55,5 миллиарда акций были оплачены денежными средствами в результате осуществления акционерами преимущественного права их приобретения. Оставшиеся 8,7 триллиона бумаг оплачены акциями РНКБ, а также за счет уступки требований по субординированному депозиту, полученному банком ВТБ из средств Фонда национального благосостояния в 2014 году.
"Проведенная дополнительная эмиссия является частью нашего плана по укреплению капитальной базы, направленного на поддержание развития бизнеса, поддержку клиентов и способствование развитию российской экономики в качестве ключевого системообразующего банка", - прокомментировал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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