https://ria.ru/20230330/reys-1861738173.html

Овчинский: в Москве создали способ контроля режима водителей дальних рейсов

Овчинский: в Москве создали способ контроля режима водителей дальних рейсов - РИА Новости, 30.03.2023

Овчинский: в Москве создали способ контроля режима водителей дальних рейсов

Два столичных разработчика совместно создали решение для контроля режима труда и отдыха водителей грузовых автомобилей и междугородних автобусов, сообщил... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T07:25

2023-03-30T07:25

2023-03-30T07:25

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

владислав овчинский

общество

транспорт

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Два столичных разработчика совместно создали решение для контроля режима труда и отдыха водителей грузовых автомобилей и междугородних автобусов, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Минтранс обязывает логистические компании ставить на автомашины тахографы, которые фиксируют, скорость транспортного средства, режим труда и отдыха водителя, а также нарушения правил движения. Все эти данные идут на специальную карту водителя, откуда ранее могли быть получены только через автоколонну, либо через специальный портал с компьютера. Новое приложение "Таховод Комплект" и кардридер для подключения мобильного телефона к системе позволяют делать выгрузку с карты дистанционно, уточняется в сообщении.Зеленоградский разработчик RFID-продукции ISBC работает на транспортном рынке более 10 лет, сделав за это время ряд проектов как для государства (транспортные и социальные карты), так и для бизнеса."Для новой разработки мы использовали аппаратное решение, сочетающее несколько форматов передачи данных и компактный размер. Кардридер не нуждается в дополнительных переходниках, которые часто теряются, и может использоваться поочередно с неограниченным количеством мобильных устройств, что позволяет экономить на покупке нового оборудования в дальнейшем", — рассказал руководитель проектов ISBC Кирилл Елизаров.Как отметил генеральный директор компании "ИМИКТЕХ" Иван Мораль, мобильное приложение не требует дополнительных расходов на лицензии и оборудование. Оно работает со всеми мобильными телефонами и может передавать данные с кардридера как через Bluetooth, так и через USB-кабель, подключенный к мобильному устройству.

https://ria.ru/20230329/transport-1861708615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, владислав овчинский, общество, транспорт