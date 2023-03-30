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Овчинский: в Москве создали способ контроля режима водителей дальних рейсов
Овчинский: в Москве создали способ контроля режима водителей дальних рейсов - РИА Новости, 30.03.2023
Овчинский: в Москве создали способ контроля режима водителей дальних рейсов
Два столичных разработчика совместно создали решение для контроля режима труда и отдыха водителей грузовых автомобилей и междугородних автобусов, сообщил... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T07:25
2023-03-30T07:25
2023-03-30T07:25
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
владислав овчинский
общество
транспорт
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Два столичных разработчика совместно создали решение для контроля режима труда и отдыха водителей грузовых автомобилей и междугородних автобусов, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Минтранс обязывает логистические компании ставить на автомашины тахографы, которые фиксируют, скорость транспортного средства, режим труда и отдыха водителя, а также нарушения правил движения. Все эти данные идут на специальную карту водителя, откуда ранее могли быть получены только через автоколонну, либо через специальный портал с компьютера. Новое приложение "Таховод Комплект" и кардридер для подключения мобильного телефона к системе позволяют делать выгрузку с карты дистанционно, уточняется в сообщении.Зеленоградский разработчик RFID-продукции ISBC работает на транспортном рынке более 10 лет, сделав за это время ряд проектов как для государства (транспортные и социальные карты), так и для бизнеса."Для новой разработки мы использовали аппаратное решение, сочетающее несколько форматов передачи данных и компактный размер. Кардридер не нуждается в дополнительных переходниках, которые часто теряются, и может использоваться поочередно с неограниченным количеством мобильных устройств, что позволяет экономить на покупке нового оборудования в дальнейшем", — рассказал руководитель проектов ISBC Кирилл Елизаров.Как отметил генеральный директор компании "ИМИКТЕХ" Иван Мораль, мобильное приложение не требует дополнительных расходов на лицензии и оборудование. Оно работает со всеми мобильными телефонами и может передавать данные с кардридера как через Bluetooth, так и через USB-кабель, подключенный к мобильному устройству.
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технологии, москва, владислав овчинский, общество, транспорт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Владислав Овчинский, Общество, Транспорт
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Два столичных разработчика совместно создали решение для контроля режима труда и отдыха водителей грузовых автомобилей и междугородних автобусов, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Московские разработчики все чаще кооперируются для создания новых и уникальных продуктов. Например, две столичные компании — ISBC и "Имиктех" — создали удобный комплект, состоящий из кардридера и мобильного приложения, который поможет водителям грузовых автомобилей и междугородних автобусов контролировать режим труда и отдыха. С помощью решения можно из любого места и в любое время выгружать данные о рейсе с карты водителя, включая информацию о количестве часов работы и отдыха, отправлять отчеты в транспортные компании и выполнять другие задачи", — отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Минтранс обязывает логистические компании ставить на автомашины тахографы, которые фиксируют, скорость транспортного средства, режим труда и отдыха водителя, а также нарушения правил движения. Все эти данные идут на специальную карту водителя, откуда ранее могли быть получены только через автоколонну, либо через специальный портал с компьютера. Новое приложение "Таховод Комплект" и кардридер для подключения мобильного телефона к системе позволяют делать выгрузку с карты дистанционно, уточняется в сообщении.
Зеленоградский разработчик RFID-продукции ISBC работает на транспортном рынке более 10 лет, сделав за это время ряд проектов как для государства (транспортные и социальные карты), так и для бизнеса.
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"Для новой разработки мы использовали аппаратное решение, сочетающее несколько форматов передачи данных и компактный размер. Кардридер не нуждается в дополнительных переходниках, которые часто теряются, и может использоваться поочередно с неограниченным количеством мобильных устройств, что позволяет экономить на покупке нового оборудования в дальнейшем", — рассказал руководитель проектов ISBC Кирилл Елизаров.
Как отметил генеральный директор компании "ИМИКТЕХ" Иван Мораль, мобильное приложение не требует дополнительных расходов на лицензии и оборудование. Оно работает со всеми мобильными телефонами и может передавать данные с кардридера как через Bluetooth, так и через USB-кабель, подключенный к мобильному устройству.
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