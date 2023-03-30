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Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет - РИА Новости, 30.03.2023
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11:52 30.03.2023 (обновлено: 12:06 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/rakety-1861791798.html
Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет
Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет - РИА Новости, 30.03.2023
Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет
Россия по-прежнему будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соглашению от... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:52
2023-03-30T12:06
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия по-прежнему будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соглашению от 1988 года, несмотря на приостановку Москвой ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Рябков отметил, что "с политической и правовой точек зрения ситуация такая, что все виды информобменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены, в рамках приостановки этого Договора"."Но, как было заявлено еще в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре. И также продолжить выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках. Данное соглашение от 1988 будет нами выполняться", - уточнил Рябков.
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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей рябков
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Сергей Рябков
Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет

Рябков: Россия продолжит уведомлять США о пусках МБР и БРПЛ по соглашению от 1988 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия по-прежнему будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соглашению от 1988 года, несмотря на приостановку Москвой ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Безусловно, мы об этом сказали", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Москва будет уведомлять Вашингтон о пусках МБР и БРПЛ по соглашению между СССР и США от 1988 года.
Рябков отметил, что "с политической и правовой точек зрения ситуация такая, что все виды информобменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены, в рамках приостановки этого Договора".
"Но, как было заявлено еще в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре. И также продолжить выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках. Данное соглашение от 1988 будет нами выполняться", - уточнил Рябков.
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