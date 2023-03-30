https://ria.ru/20230330/rakety-1861791798.html

Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет

Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет - РИА Новости, 30.03.2023

Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет

Россия по-прежнему будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соглашению от... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:52

2023-03-30T11:52

2023-03-30T12:06

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия по-прежнему будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соглашению от 1988 года, несмотря на приостановку Москвой ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Рябков отметил, что "с политической и правовой точек зрения ситуация такая, что все виды информобменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены, в рамках приостановки этого Договора"."Но, как было заявлено еще в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре. И также продолжить выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках. Данное соглашение от 1988 будет нами выполняться", - уточнил Рябков.

https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853713643.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей рябков