Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2" - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 30.03.2023 (обновлено: 14:50 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/raketa-1861853022.html
Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2"
Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2" - РИА Новости, 30.03.2023
Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2"
Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:27
2023-03-30T14:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:123:3058:1843_1920x0_80_0_0_311e434cbf9149d96a6755daf6d9e168.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение суток перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", — говорится в Telegram-канале ведомства."Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" (Днепр) разрабатывало после распада СССР. Проект впервые представили в 2013 году.Как заявляли разработчики, дальность действия "Грома", в зависимости от типа ракеты, составляет от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК "Точка-У" (от 15 до 120 километров).Опытные образцы "Грома" в последние годы регулярно принимали участие в парадах в честь Дня независимости в Киеве, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало.По данным из открытых источников, модификация "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля — земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля.
https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861827934.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_1bc3af263140fea6028f3f9c8b79b626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2"

Минобороны: российская ПВО впервые сбила в зоне СВО новую украинскую ракету "Гром-2"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в пресс-службе Минобороны.
"В течение суток перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", — говорится в Telegram-канале ведомства.
"Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" (Днепр) разрабатывало после распада СССР. Проект впервые представили в 2013 году.
Как заявляли разработчики, дальность действия "Грома", в зависимости от типа ракеты, составляет от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК "Точка-У" (от 15 до 120 километров).
Артемовск - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин
Вчера, 13:15
Опытные образцы "Грома" в последние годы регулярно принимали участие в парадах в честь Дня независимости в Киеве, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало.
По данным из открытых источников, модификация "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля — земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала