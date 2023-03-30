https://ria.ru/20230330/raketa-1861853022.html

Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2"

Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2" - РИА Новости, 30.03.2023

Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2"

Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:27

2023-03-30T14:27

2023-03-30T14:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение суток перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", — говорится в Telegram-канале ведомства."Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" (Днепр) разрабатывало после распада СССР. Проект впервые представили в 2013 году.Как заявляли разработчики, дальность действия "Грома", в зависимости от типа ракеты, составляет от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК "Точка-У" (от 15 до 120 километров).Опытные образцы "Грома" в последние годы регулярно принимали участие в парадах в честь Дня независимости в Киеве, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало.По данным из открытых источников, модификация "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля — земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля.

https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861827934.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина