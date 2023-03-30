https://ria.ru/20230330/rabota-1861828804.html

В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу

В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу - РИА Новости, 30.03.2023

В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об инициативе введения сокращенного рабочего дня по пятницам сообщил, что в Кремле подобных... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:17

2023-03-30T13:17

2023-03-30T23:55

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об инициативе введения сокращенного рабочего дня по пятницам сообщил, что в Кремле подобных обсуждений не ведется.По словам Пескова, ему не известно о том, что в Кремле какая-то позиция на этот счет сформирована."Безусловно, это требует обсуждения. И это должно обсуждаться в парламенте", — подчеркнул он.Ранее появилась информация, что Госдума предложила внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне смогут работать по пятницам до обеда, и таким образом рабочая неделя сократится до 36 часов. Профсоюзы эту инициативу поддержали.

https://ria.ru/20230309/prazdniki-1856656297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф