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В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу - РИА Новости, 30.03.2023
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13:17 30.03.2023 (обновлено: 23:55 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/rabota-1861828804.html
В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу
В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу - РИА Новости, 30.03.2023
В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об инициативе введения сокращенного рабочего дня по пятницам сообщил, что в Кремле подобных... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:17
2023-03-30T23:55
россия
госдума рф
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об инициативе введения сокращенного рабочего дня по пятницам сообщил, что в Кремле подобных обсуждений не ведется.По словам Пескова, ему не известно о том, что в Кремле какая-то позиция на этот счет сформирована."Безусловно, это требует обсуждения. И это должно обсуждаться в парламенте", — подчеркнул он.Ранее появилась информация, что Госдума предложила внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне смогут работать по пятницам до обеда, и таким образом рабочая неделя сократится до 36 часов. Профсоюзы эту инициативу поддержали.
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность сокращения рабочего дня в пятницу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об инициативе введения сокращенного рабочего дня по пятницам сообщил, что в Кремле подобных обсуждений не ведется.
«

"Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если это как-то будет принято. У нас таких обсуждений не ведется", — сказал он журналистам.

По словам Пескова, ему не известно о том, что в Кремле какая-то позиция на этот счет сформирована.
"Безусловно, это требует обсуждения. И это должно обсуждаться в парламенте", — подчеркнул он.
Ранее появилась информация, что Госдума предложила внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне смогут работать по пятницам до обеда, и таким образом рабочая неделя сократится до 36 часов. Профсоюзы эту инициативу поддержали.
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