https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html

Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР

Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 30.03.2023

Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР

Российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:49

2023-03-30T18:49

2023-03-30T18:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. По ее словам, с 2022 года и до настоящего момента только 315 военнослужащих из Второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса были возвращены из плена в результате обмена. Она подчеркнула, что каждый из них написал заявление о преступлениях, совершенных в отношении них в украинском плену. "Какие там преступления совершены: начиная с морально-психологического давления и заканчивая пытками, избиениями. Причем это не всегда для того, чтобы получить какую-то информацию, там военную тайну или еще что-то. Действительно, к сожалению, на сегодняшний момент очень много случаев издевательства: "Будешь петь гимн Украины?", если не будешь, то они ему срезали скальп", - рассказала Сердюкова на круглом столе "Гражданские пленные и пророссийские политзаключенные на Украине" в Госдуме. Омбудсмен отметила, что все военнослужащие РФ, попавшие в украинский плен, рано или поздно транспортируются в лагерь для военнопленных "Запад-1", однако пока они достигнут его, их перевозят по тюрьмам и СИЗО на территориях украинский областей. "Поэтому те сведения, которые мы получаем от освобожденных из украинского плена российских военнослужащих для нас являются источником информации о том, что происходит. Именно они и видят в этих тюрьмах гражданских лиц, рассказывают об условиях их содержания, ну и, безусловно, об условиях содержания наших военнослужащих", - рассказала Сердюкова. Вторым источником информации об условиях содержания пленных на территории Украины она называла родственников, обращающихся к омбудсмену. Она отметила, что семьям пленных предоставляют возможность звонить, однако чаще всего это происходит только тогда, когда пленных посещает Международный комитет Красного Креста. "Таким образом родственники узнают о том, в каком состоянии находятся удерживаемые лица на территории Украины. Вот эти оба источника говорят о том, что, к сожалению, ну очень плохо в настоящий момент с условиями содержания как гражданских лиц на территории Украины, так и военнослужащих", - сказала Сердюкова.

https://ria.ru/20230330/pytki-1861748824.html

https://ria.ru/20230320/pytki-1859105656.html

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856653085.html

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в мире, украина, россия, виктория сердюкова, госдума рф, луганская народная республика