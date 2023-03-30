https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html
Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР
Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 30.03.2023
Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР
Российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:49
2023-03-30T18:49
2023-03-30T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
виктория сердюкова
госдума рф
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. По ее словам, с 2022 года и до настоящего момента только 315 военнослужащих из Второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса были возвращены из плена в результате обмена. Она подчеркнула, что каждый из них написал заявление о преступлениях, совершенных в отношении них в украинском плену. "Какие там преступления совершены: начиная с морально-психологического давления и заканчивая пытками, избиениями. Причем это не всегда для того, чтобы получить какую-то информацию, там военную тайну или еще что-то. Действительно, к сожалению, на сегодняшний момент очень много случаев издевательства: "Будешь петь гимн Украины?", если не будешь, то они ему срезали скальп", - рассказала Сердюкова на круглом столе "Гражданские пленные и пророссийские политзаключенные на Украине" в Госдуме. Омбудсмен отметила, что все военнослужащие РФ, попавшие в украинский плен, рано или поздно транспортируются в лагерь для военнопленных "Запад-1", однако пока они достигнут его, их перевозят по тюрьмам и СИЗО на территориях украинский областей. "Поэтому те сведения, которые мы получаем от освобожденных из украинского плена российских военнослужащих для нас являются источником информации о том, что происходит. Именно они и видят в этих тюрьмах гражданских лиц, рассказывают об условиях их содержания, ну и, безусловно, об условиях содержания наших военнослужащих", - рассказала Сердюкова. Вторым источником информации об условиях содержания пленных на территории Украины она называла родственников, обращающихся к омбудсмену. Она отметила, что семьям пленных предоставляют возможность звонить, однако чаще всего это происходит только тогда, когда пленных посещает Международный комитет Красного Креста. "Таким образом родственники узнают о том, в каком состоянии находятся удерживаемые лица на территории Украины. Вот эти оба источника говорят о том, что, к сожалению, ну очень плохо в настоящий момент с условиями содержания как гражданских лиц на территории Украины, так и военнослужащих", - сказала Сердюкова.
https://ria.ru/20230330/pytki-1861748824.html
https://ria.ru/20230320/pytki-1859105656.html
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856653085.html
украина
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, виктория сердюкова, госдума рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Виктория Сердюкова, Госдума РФ, Луганская Народная Республика
Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР
Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
По ее словам, с 2022 года и до настоящего момента только 315 военнослужащих из Второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса были возвращены из плена в результате обмена. Она подчеркнула, что каждый из них написал заявление о преступлениях, совершенных в отношении них в украинском плену.
Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками
"Какие там преступления совершены: начиная с морально-психологического давления и заканчивая пытками, избиениями. Причем это не всегда для того, чтобы получить какую-то информацию, там военную тайну или еще что-то. Действительно, к сожалению, на сегодняшний момент очень много случаев издевательства: "Будешь петь гимн Украины?", если не будешь, то они ему срезали скальп", - рассказала Сердюкова на круглом столе "Гражданские пленные и пророссийские политзаключенные на Украине" в Госдуме
.
Омбудсмен отметила, что все военнослужащие РФ
, попавшие в украинский плен, рано или поздно транспортируются в лагерь для военнопленных "Запад-1", однако пока они достигнут его, их перевозят по тюрьмам и СИЗО на территориях украинский областей.
"Поэтому те сведения, которые мы получаем от освобожденных из украинского плена российских военнослужащих для нас являются источником информации о том, что происходит. Именно они и видят в этих тюрьмах гражданских лиц, рассказывают об условиях их содержания, ну и, безусловно, об условиях содержания наших военнослужащих", - рассказала Сердюкова.
Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР
Вторым источником информации об условиях содержания пленных на территории Украины она называла родственников, обращающихся к омбудсмену. Она отметила, что семьям пленных предоставляют возможность звонить, однако чаще всего это происходит только тогда, когда пленных посещает Международный комитет Красного Креста.
"Таким образом родственники узнают о том, в каком состоянии находятся удерживаемые лица на территории Украины. Вот эти оба источника говорят о том, что, к сожалению, ну очень плохо в настоящий момент с условиями содержания как гражданских лиц на территории Украины, так и военнослужащих", - сказала Сердюкова.
Омбудсмен ДНР заявила об ухудшении условий содержания пленных на Украине