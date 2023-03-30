https://ria.ru/20230330/pytki-1861748824.html

Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками

Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками - РИА Новости, 30.03.2023

Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками

Определенные подвижки в сфере противодействия пыткам наблюдаются, но проблема не ушла, и над ней надо работать, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:18

2023-03-30T09:18

2023-03-30T12:14

татьяна москалькова

россия

общество

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Определенные подвижки в сфере противодействия пыткам наблюдаются, но проблема не ушла, и над ней надо работать, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий за это наказание до 15 лет лишения свободы. "Мы вот сейчас начали проводить мониторинг, и у меня создается такое впечатление, что все-таки определенные подвижки есть, по крайней мере реакции. В прошлом году были осуждены несколько сотрудников за применение пыток в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - рассказала Москалькова. Она отметила, что по ее ходатайству было возбуждено уголовное дело по факту применения пыток, сейчас оно расследуется. "В целом отношение к этому явлению меняется, и это очень важно. Но проблема не ушла, и над ней нужно так же работать, очень тщательно, начиная от тщательного отбора сотрудников уголовно-исполнительной системы и постоянной работы по профессиональной подготовке и включая, конечно, законодательство", - подчеркнула Москалькова.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, россия, общество