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Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками - РИА Новости, 30.03.2023
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09:18 30.03.2023 (обновлено: 12:14 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/pytki-1861748824.html
Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками
Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками - РИА Новости, 30.03.2023
Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками
Определенные подвижки в сфере противодействия пыткам наблюдаются, но проблема не ушла, и над ней надо работать, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:18
2023-03-30T12:14
татьяна москалькова
россия
общество
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Определенные подвижки в сфере противодействия пыткам наблюдаются, но проблема не ушла, и над ней надо работать, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий за это наказание до 15 лет лишения свободы. "Мы вот сейчас начали проводить мониторинг, и у меня создается такое впечатление, что все-таки определенные подвижки есть, по крайней мере реакции. В прошлом году были осуждены несколько сотрудников за применение пыток в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - рассказала Москалькова. Она отметила, что по ее ходатайству было возбуждено уголовное дело по факту применения пыток, сейчас оно расследуется. "В целом отношение к этому явлению меняется, и это очень важно. Но проблема не ушла, и над ней нужно так же работать, очень тщательно, начиная от тщательного отбора сотрудников уголовно-исполнительной системы и постоянной работы по профессиональной подготовке и включая, конечно, законодательство", - подчеркнула Москалькова.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
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татьяна москалькова, россия, общество
Татьяна Москалькова, Россия, Общество
Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками

Омбудсмен Москалькова: подвижки в борьбе с пытками есть, но проблема остается

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Определенные подвижки в сфере противодействия пыткам наблюдаются, но проблема не ушла, и над ней надо работать, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий за это наказание до 15 лет лишения свободы.
"Мы вот сейчас начали проводить мониторинг, и у меня создается такое впечатление, что все-таки определенные подвижки есть, по крайней мере реакции. В прошлом году были осуждены несколько сотрудников за применение пыток в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - рассказала Москалькова.
Она отметила, что по ее ходатайству было возбуждено уголовное дело по факту применения пыток, сейчас оно расследуется.
"В целом отношение к этому явлению меняется, и это очень важно. Но проблема не ушла, и над ней нужно так же работать, очень тщательно, начиная от тщательного отбора сотрудников уголовно-исполнительной системы и постоянной работы по профессиональной подготовке и включая, конечно, законодательство", - подчеркнула Москалькова.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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