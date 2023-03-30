https://ria.ru/20230330/putevka-1861869896.html

"Электронная путевка" для внутреннего туризма заработает через год

"Электронная путевка" для внутреннего туризма заработает через год - РИА Новости, 30.03.2023

"Электронная путевка" для внутреннего туризма заработает через год

Система "Электронная путевка" для внутреннего туризма заработает не 1 сентября 2023 года, как планировалось, а 1 марта 2024 года, сообщил глава думского комитет РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:53

2023-03-30T17:53

2023-03-30T17:53

туризм

туризм

новости - туризм

сангаджи тарбаев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туристы

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Система "Электронная путевка" для внутреннего туризма заработает не 1 сентября 2023 года, как планировалось, а 1 марта 2024 года, сообщил глава думского комитет по туризму Сангаджи Тарбаев. "Минэкономразвития, идя навстречу всем пожеланиям бизнеса по правоприменительной практике уже принятых законов, в рамках закона об "электронных путевках", – сказал он. – Мы сейчас применять будем этот закон на 1 сентября только к выездным турам. Соответственно, это решение тоже поддерживаю, а внутреннему мы пока даем отсрочку до 1 марта".Ранее Тарбаев отмечал, что переноса начала работы единой информационной системы "Электронных путевок", в которую туроператоры должны заносить сведения о поездках, не будет, ввод запланирован на 1 сентября 2023 года. В свою очередь президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил перенести на 1 сентября 2024 года ввод системы для туроператоров, занимающихся внутренним туризмом.Президент России Владимир Путин в конце мая 2022 года подписал закон, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему. Сейчас фирмы делают это добровольно в тестовом режиме. С осени без передачи данных они не смогут осуществлять свою деятельность. Система будет бесплатной для бизнеса, а ее эксплуатацию оплатят за счет федерального бюджета.

https://ria.ru/20230227/puteshestviya-1854637077.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сангаджи тарбаев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туристы