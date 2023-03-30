https://ria.ru/20230330/puteshestviya-1861678216.html

Названы города и страны, куда лучше всего ехать весной

Названы города и страны, куда лучше всего ехать весной - РИА Новости, 30.03.2023

Названы города и страны, куда лучше всего ехать весной

Определены места, посещать которые интереснее всего именно весной — в другое время года такие впечатления получить не удастся, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T05:05

2023-03-30T05:05

2023-03-30T05:05

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Определены места, посещать которые интереснее всего именно весной — в другое время года такие впечатления получить не удастся, сообщает OneTwoTrip.Стамбул. Фестиваль тюльпановКогда ехать: с 1 по 20 апреля.Тюльпан считается символом Турции. Фестиваль этих цветов в Стамбуле проходит весь апрель, но к концу месяца многие бутоны уже вянут, потому ехать стоит в первые две декады.В городе распустятся миллионы растений всех цветов, на улицах пройдут ярмарки, выставки, концерты. Главной площадкой станет парк Гюльхане, а также Эмирган и Гёзтепе.Средняя стоимость перелета в Стамбул в апреле — 17 тысяч рублей в одну сторону, а ночь в отеле категории три звезды обойдется минимум в 1,8 тысячи рублей.Таиланд. Тайский Новый годКогда ехать: с 13 по 15 апреля.Сонгкран — местный Новый год, его отмечают в середине апреля. Главный атрибут — не мандарины с шампанским, а ведра воды. В Таиланде считают, что вода приносит благодать и помогает очиститься от грехов, поэтому щедро поливают друг друга из бутылок, водяных пистолетов и шлангов. Предполагается, что делать это нужно аккуратно, но в курортных городах никто этого правила не соблюдает, и на улицах возникают веселые водяные побоища.Праздник проходит в каждом городе, поэтому можно долететь до Бангкока (билет в одну сторону — 30 тысяч рублей) и посетить мероприятия там. Номер в "трешке" обойдется как минимум в тысячу рублей за ночь. Потом можно отправиться в другие части страны.Ладожское озеро. Ледоход и нерпыКогда ехать: в конце апреля и начале мая.В апреле у ладожских кольчатых нерп начинается брачный период. Обычно пугливые и осторожные, в это время они теряют бдительность, выходят на берег, где их можно увидеть. В мае животные снова начнут прятаться от людских глаз. Так что стоит поторопиться, чтобы сделать красивые фотографии.Удобнее всего ехать на Ладогу из Санкт-Петербурга, перелет до которого из Москвы обойдется в среднем в пять тысяч рублей. В Северной столице стоит арендовать машину и отправиться по Новоприозерскому шоссе до нацпарка "Ладожские шхеры". Остановиться в отеле можно прямо там, номер стоит от 2,7 тысячи рублей за ночь.Калмыкия. Цветение степных тюльпановКогда ехать: с 1 по 30 апреля.В апреле вся степь покрывается ковром из белых, желтых и красных тюльпанов. Пропустить такое зрелище нельзя — уже в мае, с наступлением жары, тут будут километры сухостоя.Весь апрель в республике проходит фестиваль тюльпанов, который со временем стал праздником калмыцкой культуры: пройдут концерты домбристов, национальные игры, танцы. Тут можно покататься на лошадях, верблюдах, посетить храмы и попробовать блюда местной кухни.Аэропорт Элисты пока закрыт, но можно долететь до Ставрополя (билет — около восьми тысяч рублей в одну сторону), а оттуда доехать до нужного места. Цены на номер в трехзвездочном отеле начинаются с шести тысяч рублей.Армения. Винные дниКогда ехать: с 29 мая по 4 июня.В конце мая и начале июня столица Армении гуляет целую неделю: здесь проходит ежегодный фестиваль Yerevan Wine Days. В эти дни на улице Сарьяна перекрывают автомобильное движение, ставят шатры и накрывают длинные столы. В событии участвуют около 50 армянских виноделен и десятки ресторанов.Фестиваль изначально был придуман для развития туризма и впервые прошел только в 2017 году, но очень быстро полюбился местным жителям и гостям. Еще бы: посещение абсолютно бесплатное, а гулять, петь и танцевать можно с утра до вечера.Перелет из Москвы в Ереван стоит около 13 тысяч рублей, а ночь в трехзвездочной гостинице — от трех тысяч рублей.Дагестан. Маковые поляКогда ехать: первые две недели мая.Чтобы сделать селфи на фоне бескрайних цветочных полей, приезжайте в Дагестан в мае. Маки цветут здесь с начала месяца, таких мест много, можно взять в аренду машину и поехать за город. Одно из самых больших полей — в Кумторкалинском районе, здесь цветут миллионы диких ярко-красных растений. В прошлом году они также были замечены в районе Избербаша, по дороге из Махачкалы в Дербент, за Буйнакским перевалом и недалеко от бархана Сарыкум.Стоимость авиабилета в Махачкалу — около десяти тысяч рублей, а цены за сутки в "трещках" начинаются от 2,9 тысячи рублей. Дальше можно арендовать авто или найти проводника из местных и ехать за город.

https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784051758.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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