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Пушилин внес кандидатуру на должность главы правительства ДНР - РИА Новости, 30.03.2023
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14:41 30.03.2023 (обновлено: 14:47 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/pushilin-1861857921.html
Пушилин внес кандидатуру на должность главы правительства ДНР
Пушилин внес кандидатуру на должность главы правительства ДНР - РИА Новости, 30.03.2023
Пушилин внес кандидатуру на должность главы правительства ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что внес представление в Народный Совет на должность председателя правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:41
2023-03-30T14:47
донецкая народная республика
политика
россия
омская область
александр бурков
владимир путин
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что внес представление в Народный Совет на должность председателя правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева."Внес представление в Народный Совет на должность Председателя Правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева. Он отвечает в правительстве за восстановление, строительство — а этот блок показал высокую результативность", - написал он в своем телеграм-канале.Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий."После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область, и, соответственно, Виталий Павлович освобожден от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава", - написал он в своем телеграм-канале.Пушилин добавил, что фактически все продолжают работать на своих местах. По его словам, нынешний состав правительства сильный и справляется со своими задачами.
https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861666593.html
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донецкая народная республика, политика, россия, омская область, александр бурков, владимир путин, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Политика, Россия, Омская область, Александр Бурков, Владимир Путин, Денис Пушилин
Пушилин внес кандидатуру на должность главы правительства ДНР

Пушилин предложил вице-премьеру Солнцеву возглавить правительство ДНР

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что внес представление в Народный Совет на должность председателя правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева.
"Внес представление в Народный Совет на должность Председателя Правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева. Он отвечает в правительстве за восстановление, строительство — а этот блок показал высокую результативность", - написал он в своем телеграм-канале.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Пушилин поблагодарил Хоценко за работу на посту премьера ДНР
29 марта, 18:12
Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.
"После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область, и, соответственно, Виталий Павлович освобожден от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава", - написал он в своем телеграм-канале.
Пушилин добавил, что фактически все продолжают работать на своих местах. По его словам, нынешний состав правительства сильный и справляется со своими задачами.
Местные жители на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Донецкая Народная РеспубликаПолитикаРоссияОмская областьАлександр БурковВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
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