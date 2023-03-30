https://ria.ru/20230330/pushilin-1861857921.html

Пушилин внес кандидатуру на должность главы правительства ДНР

Пушилин внес кандидатуру на должность главы правительства ДНР - РИА Новости, 30.03.2023

Пушилин внес кандидатуру на должность главы правительства ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что внес представление в Народный Совет на должность председателя правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:41

2023-03-30T14:41

2023-03-30T14:47

донецкая народная республика

политика

россия

омская область

александр бурков

владимир путин

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что внес представление в Народный Совет на должность председателя правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева."Внес представление в Народный Совет на должность Председателя Правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева. Он отвечает в правительстве за восстановление, строительство — а этот блок показал высокую результативность", - написал он в своем телеграм-канале.Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий."После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область, и, соответственно, Виталий Павлович освобожден от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава", - написал он в своем телеграм-канале.Пушилин добавил, что фактически все продолжают работать на своих местах. По его словам, нынешний состав правительства сильный и справляется со своими задачами.

https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861666593.html

https://ria.ru/20221111/dnr-1830875777.html

донецкая народная республика

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, политика, россия, омская область, александр бурков, владимир путин, денис пушилин