https://ria.ru/20230330/profobuchenie-1861864289.html
Правительство выделит средства для организации профобучения россиян
Правительство выделит средства для организации профобучения россиян - РИА Новости, 30.03.2023
Правительство выделит средства для организации профобучения россиян
Правительство РФ выделит Роструду свыше 2,5 миллиардов рублей для организации профессионального обучения и переквалификации россиян, заявил глава кабмина Михаил РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:01
2023-03-30T15:01
2023-03-30T15:01
общество
россия
михаил мишустин
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
томский государственный университет
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделит Роструду свыше 2,5 миллиардов рублей для организации профессионального обучения и переквалификации россиян, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. "Направим на решение таких задач свыше 2,5 миллиардов рублей. Средства пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят необходимые для рынка труда кадры", - сказал Мишустин на совещании кабмина. Он сообщил, что распределять средства будет Институт развития профессионального образования, который с текущего года станет федеральным оператором в сфере вместе с Академией народного хозяйства и государственной службы, а также Томским государственным университетом. "Рассчитываем, что эти меры помогут более 46 тысячам наших граждан пройти нужное обучение, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники легкой промышленности, это позволит им выбрать себе работу по душе или открыть свое дело", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230329/natsproekt-1861559912.html
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общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), томский государственный университет
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Томский государственный университет
Правительство выделит средства для организации профобучения россиян
Правительство выделит более 2,5 миллиарда рублей для организации профобучения россиян
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделит Роструду свыше 2,5 миллиардов рублей для организации профессионального обучения и переквалификации россиян, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Направим на решение таких задач свыше 2,5 миллиардов рублей. Средства пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят необходимые для рынка труда кадры", - сказал Мишустин на совещании кабмина.
Он сообщил, что распределять средства будет Институт развития профессионального образования, который с текущего года станет федеральным оператором в сфере вместе с Академией народного хозяйства и государственной службы, а также Томским государственным университетом
.
"Рассчитываем, что эти меры помогут более 46 тысячам наших граждан пройти нужное обучение, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники легкой промышленности, это позволит им выбрать себе работу по душе или открыть свое дело", - подчеркнул он.
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