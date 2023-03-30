https://ria.ru/20230330/prizyv-1861814389.html

В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв

В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв - РИА Новости, 30.03.2023

В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв

В новых субъектах РФ призыв проводиться этой весной не будет, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:40

2023-03-30T12:40

2023-03-30T13:28

россия

общество

андрей картаполов

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В новых субъектах РФ призыв проводиться этой весной не будет, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости."...Действительно, в четырех новых субъектах РФ призыв не будет проводиться этой весной", - сказал Картаполов.

https://ria.ru/20220927/mishustin-1819732996.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, андрей картаполов