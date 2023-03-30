https://ria.ru/20230330/prizyv-1861814389.html
В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв
В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв - РИА Новости, 30.03.2023
В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв
В новых субъектах РФ призыв проводиться этой весной не будет, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:40
2023-03-30T12:40
2023-03-30T13:28
россия
общество
андрей картаполов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В новых субъектах РФ призыв проводиться этой весной не будет, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости."...Действительно, в четырех новых субъектах РФ призыв не будет проводиться этой весной", - сказал Картаполов.
https://ria.ru/20220927/mishustin-1819732996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, андрей картаполов
Россия, Общество, Андрей Картаполов
В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв
Депутат Картаполов: в новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв