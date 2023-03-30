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В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв - РИА Новости, 30.03.2023
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12:40 30.03.2023 (обновлено: 13:28 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/prizyv-1861814389.html
В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв
В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв - РИА Новости, 30.03.2023
В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв
В новых субъектах РФ призыв проводиться этой весной не будет, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:40
2023-03-30T13:28
россия
общество
андрей картаполов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В новых субъектах РФ призыв проводиться этой весной не будет, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости."...Действительно, в четырех новых субъектах РФ призыв не будет проводиться этой весной", - сказал Картаполов.
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россия, общество, андрей картаполов
Россия, Общество, Андрей Картаполов
В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв

Депутат Картаполов: в новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В новых субъектах РФ призыв проводиться этой весной не будет, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости.
"...Действительно, в четырех новых субъектах РФ призыв не будет проводиться этой весной", - сказал Картаполов.
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