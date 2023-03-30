https://ria.ru/20230330/prizyv-1861814293.html

Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва

Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва - РИА Новости, 30.03.2023

Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва

Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:40

2023-03-30T12:40

2023-03-30T13:07

общество

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости."Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва", - сказал Картаполов.

https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия