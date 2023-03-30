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Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва - РИА Новости, 30.03.2023
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12:40 30.03.2023 (обновлено: 13:07 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/prizyv-1861814293.html
Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва
Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва - РИА Новости, 30.03.2023
Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва
Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:40
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общество
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости."Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва", - сказал Картаполов.
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общество, россия
Общество, Россия
Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва

Картаполов: проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости.
"Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва", - сказал Картаполов.
Призывники - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок
22 сентября 2022, 20:28
 
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