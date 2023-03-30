https://ria.ru/20230330/prizyv-1861814293.html
Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва
Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва - РИА Новости, 30.03.2023
Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва
Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:40
2023-03-30T12:40
2023-03-30T13:07
общество
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов РИА Новости."Проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва", - сказал Картаполов.
https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва
Картаполов: проект о смене возраста призывников не коснется весеннего призыва