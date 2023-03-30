https://ria.ru/20230330/preparaty-1861906507.html
Мурашко назвал долю отечественных препаратов в перечне жизненно важных
Мурашко назвал долю отечественных препаратов в перечне жизненно важных - РИА Новости, 30.03.2023
Мурашко назвал долю отечественных препаратов в перечне жизненно важных
Более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств - отечественные, более 53% выпускаются по полному циклу, заявил министр... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:57
2023-03-30T16:57
2023-03-30T16:57
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств - отечественные, более 53% выпускаются по полному циклу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На сегодняшний день 810 позиций международных непатентованных наименований в списке ЖНВЛП - на 82% это отечественные препараты, по полному циклу сегодня выпускается более 53%", - сказал Мурашко, выступая во время открытия новых фармпроизводств с участием президента России Владимира Путина. Он уточнил, что в государственных закупках доля отечественных препаратов составляет на сегодняшний день более 80%.
https://ria.ru/20230330/podderzhka-1861886175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Россия
Мурашко назвал долю отечественных препаратов в перечне жизненно важных
Мурашко: отечественные препараты составляют 82 процента в перечне жизненно важных