https://ria.ru/20230330/preparaty-1861906507.html

Мурашко назвал долю отечественных препаратов в перечне жизненно важных

Мурашко назвал долю отечественных препаратов в перечне жизненно важных - РИА Новости, 30.03.2023

Мурашко назвал долю отечественных препаратов в перечне жизненно важных

Более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств - отечественные, более 53% выпускаются по полному циклу, заявил министр... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:57

2023-03-30T16:57

2023-03-30T16:57

михаил мурашко

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств - отечественные, более 53% выпускаются по полному циклу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На сегодняшний день 810 позиций международных непатентованных наименований в списке ЖНВЛП - на 82% это отечественные препараты, по полному циклу сегодня выпускается более 53%", - сказал Мурашко, выступая во время открытия новых фармпроизводств с участием президента России Владимира Путина. Он уточнил, что в государственных закупках доля отечественных препаратов составляет на сегодняшний день более 80%.

https://ria.ru/20230330/podderzhka-1861886175.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мурашко, здоровье - общество, россия