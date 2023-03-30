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Лавров прокомментировал ход расследований взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.03.2023
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14:09 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/potok-1861845872.html
Лавров прокомментировал ход расследований взрывов на "Северных потоках"
Лавров прокомментировал ход расследований взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.03.2023
Лавров прокомментировал ход расследований взрывов на "Северных потоках"
Россия будет делать все, чтобы не дать национальным расследованиям взрывов на газопроводах "Северный поток" "соскочить с крючка", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:09
2023-03-30T14:09
россия
сергей лавров
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не дать национальным расследованиям взрывов на газопроводах "Северный поток" "соскочить с крючка", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, "соскочить с крючка". Вот этим мы будем заниматься дотошно, тема далеко не закрыта", - сказал он на пресс-конференции в четверг.
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россия, сергей лавров, северный поток, авария на "северных потоках"
Россия, Сергей Лавров, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Лавров прокомментировал ход расследований взрывов на "Северных потоках"

Лавров: Россия не позволит расследованиям ЧП на "Северных потоках" соскочить с крючка

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не дать национальным расследованиям взрывов на газопроводах "Северный поток" "соскочить с крючка", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, "соскочить с крючка". Вот этим мы будем заниматься дотошно, тема далеко не закрыта", - сказал он на пресс-конференции в четверг.
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РоссияСергей ЛавровСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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