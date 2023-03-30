https://ria.ru/20230330/potok-1861845872.html

Лавров прокомментировал ход расследований взрывов на "Северных потоках"

Лавров прокомментировал ход расследований взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.03.2023

Лавров прокомментировал ход расследований взрывов на "Северных потоках"

Россия будет делать все, чтобы не дать национальным расследованиям взрывов на газопроводах "Северный поток" "соскочить с крючка", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:09

2023-03-30T14:09

2023-03-30T14:09

россия

сергей лавров

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не дать национальным расследованиям взрывов на газопроводах "Северный поток" "соскочить с крючка", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, "соскочить с крючка". Вот этим мы будем заниматься дотошно, тема далеко не закрыта", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

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россия, сергей лавров, северный поток, авария на "северных потоках"